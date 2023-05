Torvaianica, scuolabus in fiamme: studenti messi in salvo dall’autista

Questa mattina a Torvaianica, frazione di Pomezia alle porte di Roma, uno scuolabus carico di studenti, si è incendiato. Grazie al tempestivo e celere intervento dell’autista della Linea Troiani, accortosi in tempo del fumo che stava fuoriuscendo dal motore, le persone sono state messe in salvo.

La prontezza dell’autista dello scuolabus a Torvaianica

L’uomo, allertato da alcuni cenni di avaria ancora da accertare, ha fatto scendere immediatamente gli studenti dal mezzo, scongiurando il peggio. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco che ha domato le fiamme, i Carabinieri di Pomezia e Torvajanica, e gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto a regolarizzare il traffico.

Il bus è completamente distrutto

Il mezzo stava percorrendo Via Danimarca per raggiungere gli istituti superiori di Pomezia. Al momento dell’incendio, a bordo vi erano circa 90 studenti. In pochi minuti, il bus è stato avvolto dalle fiamme, finendo completamente distrutto. La strada è stata bloccata dalla Polizia Locale di Pomezia, così da poter consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza degli studenti, che hanno atteso l’arrivo di altri mezzi. Il traffico è stato deviato sulla parallela che costeggia il quartiere di Martin Pescatore.