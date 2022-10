Non solo Bucha: i luoghi delle torture russe nella città di Izium

Non c’è stata solo Bucha. Oltre ai massacri e all’orrore che i russi hanno inflitto a quel sobborgo di Kiev, esiste un’altra città dell’Ucraina teatro di violenze: Izium, nella parte orientale del Paese. E non per un mese soltanto, come accadde a Bucha durante l’occupazione dell’esercito invasore di Mosca, ma per quasi sette mesi durante i quali i soldati di Vladimir Putin hanno trasformato quel luogo in un loro centro strategico e logistico. Un’indagine della Associated Press ha documentato le torture russe a Izium, che erano sistematiche: l’agenzia di stampa internazionale ha individuato almeno 10 luoghi dove venivano praticate le sevizie contro civili e militari, riuscendo ad avere l’accesso a cinque di essi. Nell’inquietante elenco ci sono una profonda fossa senza sole in un complesso residenziale con le date scolpite nel muro di mattoni, una viscida prigione sotterranea che puzzava di urina e cibo in decomposizione, una clinica medica, una stazione di polizia e un asilo. Il reportage comprende le testimonianze di 15 sopravvissuti ai maltrattamenti nella regione di Kharkiv, mentre il conto delle vittime parla di otto uomini uccisi sotto tortura in custodia russa: tutti tranne uno erano civili. In una fossa comune creata dai russi e scoperta nei boschi di Izium, almeno 30 dei 447 corpi recentemente dissotterrati portavano segni visibili di tortura: mani legate, ferite da arma da fuoco ravvicinate, tagli da coltello e arti rotti. Tutto quello corrispondeva alle descrizioni dell’incubo che hanno dovuto subire i sopravvissuti.

Colpi di arma da fuoco alle mani e ai piedi, ossa rotte, gravi lividi e ustioni

I giornalisti di Ap hanno raccontato di aver visto i corpi con i polsi legati nelle fosse comuni. Tra gli alberi c’erano centinaia di semplici croci di legno, la maggior parte contrassegnate solo da un numero. Un testimone ha detto che contenevano i corpi di 17 soldati ucraini. Un medico che ha curato centinaia di feriti a Izium durante l’occupazione russa ha raccontato che le persone arrivavano regolarmente al suo pronto soccorso con ferite compatibili con la tortura, inclusi colpi di arma da fuoco alle mani e ai piedi, ossa rotte, gravi lividi e ustioni. Ma nessuno spiegava come si era procurato quei traumi: «Anche se le persone venivano in ospedale, il silenzio era la norma», ha dichiarato il dottor Yuriy Kuznetsov. Un soldato è stato sottoposto a cure per alcune ferite alle mani, che chiaramente si era procurato dopo essere stato ammanettato, ma comunque si è ben guardato di dire cosa fosse successo. La tortura ovviamente in qualsiasi forma durante un conflitto armato è un crimine di guerra ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, sia nei confronti di prigionieri di guerra sia di civili. Secondo Rachel Denber di Human Rights Watch, di solito queste pratiche hanno tre scopi: estorcere informazioni, punire seminando paura e inviare un messaggio agghiacciante a tutti gli altri.

«Mi hanno preso a bastonate e spento le sigarette addosso»

Kotsar, 26 anni, è un soldato ucraino che è scampato alle sevizie. Ha detto di essere stato catturato e che i russi per gioco gli radevano le gambe con un coltello per poi discutere ad alta voce se tagliare o meno completamente l’arto. «Hanno preso non so cosa esattamente, forse del ferro, forse delle bacchette di vetro, e mi hanno bruciato la pelle a poco a poco». Lui però non aveva informazioni che potesse aiutarli. E così dopo un po’ è stato liberato. Mosyakyn, 38 anni, è un altro militare che provava a difendere il suo Paese, uno di quelli che si era arruolato all’inizio della guerra. È stato gettato in una fossa con acqua stagnante, lo hanno ammanettato e appeso fino a quando la sua pelle era ormai diventata insensibile. «Mi hanno picchiato con i bastoni, colpito e preso a calci, mi hanno spento le sigarette addosso. Mi hanno ordinato di ballare, ma io non l’ho fatto. E allora mi hanno sparato sui piedi». Dopo tre giorni, i russi lo hanno lasciato vicino a un ospedale con l’ordine di dire che si era trattato di un semplice incidente.

Ora i sopravvissuti chiedono supporto psicologico

Le pratiche a cui erano sottoposti gli ucraini prevedevano scariche elettriche su dita dei piedi e orecchie, il waterboarding – cioè la simulazione dell’annegamento -, la rottura delle ossa di gambe e braccia. Dopo la sua ultima fuga dai torturatori, Kotsar è rimasto nascosto in un monastero per più di un mese. Senza documenti né modi per chiamare la sua famiglia, che ormai pensava fosse morto. Aveva troppa paura di provare a scappare ed essere preso di nuovo. Adesso non sa cosa sarà del suo destino. Vorrebbe un sostegno psicologico per affrontare il trauma. Perché chi è riuscito a non soccombere o a limitare le ferite fisiche deve comunque fare i conti con quelle interiori.