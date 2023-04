Torremaggiore, morti sospette in un hospice: ordinate 16 riesumazioni

È mistero in un hospice di Torremaggiore, in provincia di Foggia. La Procura ha infatti disposto ben 16 riesumazioni di pazienti che sono morti tra novembre 2022 e febbraio 2023. Le prime riesumazioni sono avvenute lunedì.

Le ipotesi della Procura di Foggia per le morti sospette in un hospice di Torremaggiore

La Procura di Foggia ha una sua ipotesi per le morti sospette di 16 pazienti ricoverati nell’hospice di Torremaggiore. Infatti, secondo gli inquirenti, i pazienti sarebbero morti dopo la somministrazione di un farmaco a base di Midazolam. Nella fattispecie, sarebbe stato un dipendente a somministrare il farmaco letale e la Procura ha ipotizzato il reato di omicidio volontario a suo carico come riporta il sito Tgcom24. Le prime riesumazioni sono avvenute lo scorso lunedì ma in questi giorni le indagini dovrebbero andare avanti per fare luce sulla situazione. La Procura ha anche disposto degli esami autoptici e tossicologici sui cadaveri, così da rilevare l’eventuale iniezione di Midazolam che avrebbe causato la morte. A coordinare le indagini ci sono il procuratore Ludovico Vaccaro e il pm Antonella Giampetruzzi.

Le parole dell’Asl di Foggia sulla vicenda

L’Asl di Foggia ha voluto confermare massima disponibilità alle indagini della Procura. In una nota ufficiale, l’Azienda ha fatto sapere: «In riferimento alle indagini in atto della Procura di Foggia sul decesso di alcuni pazienti dell’Hospice di Torremaggiore, questa Azienda ha in corso tutte le procedure utili alla salvaguardia di pazienti e dipendenti». La nota poi continua con queste parole: «Siamo fiduciosi nell’operato della magistratura alla quale, come di consueto, abbiamo offerto ed offriamo la più completa disponibilità, anche al fine della ricerca della verità per il bene della collettività e delle famiglie coinvolte nel caso». Come si legge sul foglietto illustrativo dell’Agenzia del Farmaco, il Midazolam può avere diversi effetti collaterali tra i quali «figurano anche gravi problemi respiratori».