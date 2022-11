Torre del Lago, ristoratore morto per un malore dopo una tentata rapina nel suo locale

Tragedia a Torre del Lago, dove un ristoratore è morto per un malore dopo una tentata rapina nel suo locale. La vittima è Alberto Biancalana, 64 anni: uno dei due titolari del ristorante Elefante Marino. Nonostante l’intervento dei soccorsi l’uomo è deceduto, mentre un collega è rimasto ferito.

Torre del Lago: morto un ristoratore per un malore dopo una tentata rapina

In base a quanto ricostruito, poco prima di mezzanotte un uomo di origine marocchina in forte stato di agitazione ha fatto irruzione nel ristorante Elefante Marino. Il locale, di proprietà di due titolari, si trova a Torre del Lago. Lì il criminale ha minacciato i due ristoratori, pretendendo sigarette e alcolici. Prontamente però sono giunti sul luogo i carabinieri della sezione radiomobile, supportati anche da un equipaggio del commissariato di Viareggio. I militari hanno arrestato l’aggressore in flagranza di reato e lo hanno condotto in tribunale a Lucca.

Quella che tuttavia sembrava una spaventosa serata finita bene si è presto tramutata in una tragedia. Durante l’operazione, secondo quanto riportato dai carabinieri, uno dei due titolari dell’attività è stato ferito a una mano con un paletto di legno. L’altro ha invece accusato un malore, poi drammaticamente risultato fatale.

La chiamata al 118 è scattata subito dopo che l’uomo è andato in arresto cardiaco. Sul posto i sanitari sono intervenuti con automedica e ambulanza e hanno provato a rianimarlo. L’uomo è stato poi portato all’OPA di Massa per sottoporlo a ecmo (macchina cuore-polmone) ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.