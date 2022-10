Torre Annunziata, una squadra di calcio pagava il pizzo per poter giocare

Avrebbe versato 130mila euro di pizzo a un clan locale per poter giocare a calcio. È quanto emerge dall’inchiesta dei Carabinieri a Torre Annunziata, nel Napoletano. La società sarebbe quella del Savoia Calcio. Il denaro sarebbe passato di mano al clan Gionta tra il novembre 2021 al maggio 2022. Il club sportivo sarebbe stato costretto a pagare per poter portare avanti l’attività sportiva tranquillamente.

Calcio e pizzo a Torre Annunziata: scattano le manette

Per quattro persone è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare. Dovranno rispondere all’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso e a quella di estorsione. In più, la loro posizione sarebbe aggravata da modalità mafiose e agevolazione del sodalizio criminale. Infatti, stando alle indagini, i quattro avrebbero agito indisturbati a Torre Annunziata e in alcune zone vicine. Stando alle indagini, ci sarebbero stati due tentativi di estorsione e uno di tentata estorsione. In più, la società sportiva non sarebbe stata la sola.

Infatti, anche una società che operava nella pesca avrebbe pagato circa 300 euro a settimana agli stessi estorsori, come emergerebbe dalle indagini. Anche un elettricista sarebbe stato minacciato. In quest’ultimo caso, l’uomo avrebbe fatto dei lavori nelle abitazioni di alcuni appartenenti al clan. Al momento della riscossione del pagamento, però, sarebbe stato minacciato e percosso.

Le indagini

La società di calcio vittima del clan era dilettantistica al campionato di Eccellenza campana. In passato, però, inel periodo 1999/2000, aveva giocato anche in serie B. Il club vanta una storia sportiva dal 1924 e vinse anche uno scudetto contro il Genoa. Secondo chi indaga, il clan avrebbe richiesto dei pagamenti con una modalità estorsiva, ottenendo così 130mila euro.

Ora che quattro persone sono agli arresti, tirano un sospiro di sollievo anche la società ittica e il professionista che avrebbe lavorato come elettricista presso le abitazioni di alcuni appartenenti al clan.