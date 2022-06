Tornare a vincere stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Gavin O’Connor dirige Ben Affleck in Tornare a vincere, in prima tv stasera 26 giugno alle 21,40 su Canale 5. La trama del film vede protagonista un’ex stella della pallacanestro ormai a un passo dal baratro e in preda all’alcolismo, cui improvvisamente si presenta una seconda chance. Solo allenando una squadra di ragazzini potrà infatti ritrovare la voglia di vivere e soprattutto un senso ulteriore alla vita. Nel cast Janina Gavankar e Brandon Wilson. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Tornare a vincere, trama e cast del film stasera 26 giugno 2022 su Canale 5

Il film in onda stasera su Canale 5 racconta la storia di Jack Cunningham (Ben Affleck), ex stella del basket con un promettente futuro nel mondo degli affari. Nonostante fosse un diligente studente e avesse vinto una borsa di studio presso una prestigiosa università, il ragazzo non ha mai voluto investire seriamente sulla propria vita e ha rinunciato a una carriera gloriosa. Ormai adulto, vive in preda all’alcolismo, in cui annega i dispiaceri per il matrimonio fallito. Un giorno, però, improvvisamente riceve una seconda chance: allenare una squadra di pallacanestro del suo ex liceo, la stessa per cui faceva magie da giovane.

Pur riluttante, Jack accetta la sfida ma ritrova un team molto diverso rispetto a quello in cui aveva giocato da ragazzino. In squadra ci sono solo giovani disillusi che giocano solo per sé stessi, dimenticando l’unico mezzo che serve per vincere le partite: giocare insieme. Un allenamento dopo l’altro, Jack ritrova subito la sua passione per il basket e comprende che può essere ancora utile per qualcosa. Grazie agli insegnamenti del coach, i ragazzi cambiano letteralmente modo di giocare e riescono persino a vincere qualche partita.

Tornare a vincere, le curiosità sul film stasera 26 giugno 2022 su Canale 5

In originale The Way Back (letteralmente, “La strada del ritorno”), il film di O’Connor non ha facilmente trovato il titolo giusto. Warner Bros., che si è occupata della distribuzione della pellicola, aveva inizialmente optato per The Has-Been (traducibile con “Fallito” o “Superato”) e Torrance, nome che nelle prime fasi della sceneggiatura era stato assegnato al protagonista. Ben Affleck, che veste i panni del protagonista Jack, ha detto di aver sfruttato le riprese del film come una sua terapia personale. L’attore infatti era reduce dal divorzio con l’ex moglie Jennifer Garner e non riusciva a trovare sollievo nemmeno nel suo lavoro. Gli ultimi progetti, tra cui Justice League e La legge della notte si erano infatti rivelati un flop al botteghino, motivo per cui era finito preda dell’alcolismo. Il regista ha poi dichiarato al New York Times che diverse volte Affleck si è lasciato andare a un pianto a dirotto.

Il film in Italia non è mai uscito al cinema, ma è approdato direttamente in streaming. A livello globale ha incassato poco più di 14,5 milioni di dollari, quasi interamente negli Stati Uniti. Nonostante i numeri non proprio esaltanti, il pubblico lo ha apprezzato come dimostrano i dati su Rotten Tomatoes, dove vanta l’84 per cento di recensioni positive