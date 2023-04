Usa, tornado nel Midwest e nel Sud: almeno 32 morti e decine di feriti

È di almeno 32 morti e decine di feriti il bilancio del tremendo tornado che si è scatenato tra il Midwest e il Sud degli USA. Sette gli stati coinvolti, dove sono state distrutte intere città.

Tornado nel Midwest e nel Sud degli USA

L’ondata di tempeste che venerdì 31 marzo ha colpito il paese ha generato più di 50 segnalazioni di tornado in almeno sette stati: Indiana, Iowa, Illinois, Arkansas, Alabama, Missisipi e Tennesee. I tornado hanno schiacciato case e aziende, strappato i tetti dagli edifici, scheggiato alberi e fatto volare veicoli.

A Wynne, in Arkansas, sono morte almeno quattro persone, nella scuola superiore della città il tetto e le finestre sono andati completamente distrutti e a circa 160 chilometri a sud-ovest un’altra persona è morta a North Little Rock. Nella capitale dello stato, Little Rock, intere aree della città sono state distrutte: 2.600 edifici colpiti e almeno 50 feriti.

Nel Tennessee, più precisamente nella contea di McNairy, si continua a liberare le persone dalle macerie e per ora si è a quota sette morti. Lo sceriffo della contea, Guy Buck, ha affermato che il tornado non ha risparmiato nessuna zona del territorio e che il bilancio avrebbe potuto facilmente aggravarsi se non fosse stata proclamata per tempo l’allerta.

Nel Teatro Apollo di Belvidere, nell’Illinois, il tornado ha fatto crollare il tetto uccidendo un uomo e ferendo altre 40 persone durante un concerto metal.

L’Indiana, l’Iowa, l’Illinois e l’Arkansas hanno annunciato lo stato di emergenza per ottenere assistenza immediata. Oltre 400.000 persone sono rimaste senza elettricità.

I precedenti

Tra i tornado più devastanti e che hanno fatto più vittime negli Stati Uniti c’è quello di dicembre 2021. Ad essere colpiti furono alcuni degli stati in cui si è registrato questo nuovo tornado: Mississippi, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee.

Le vittime furono circa un centinaio. In generale, la forte perturbazione aveva interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli Usa, con circa 157 mila residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica.