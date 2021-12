Una serie di tornado ha devastato gli Stati Uniti, cosa sappiamo

Scene apocalittiche arrivano dagli Stati Uniti, dove una serie di tornado ha colpito Arkansas, Mississippi, Tennessee, Illinois, Missouri e soprattutto Kentucky, lo Stato maggiormente massacrato dalla perturbazione, che in tutto ha interessato 55 milioni di persone negli USA. Al momento le vittime accertate sono 83, ma ci sono numerosi dispersi e il timore che i morti possano essere più di 100, visto che interi centri abitati sono stati resi al suolo.

Tornado, sono stati in tutto 32 e hanno colpito sei Stati

Secondo lo Storm Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration, sono stati 32 i tornado che, inusuali per durata e periodo dell’anno, in poche ore si sono abbattuti sui sei Stati. Impressionante in particolare la tromba d’aria (“quad state tornado”) con il tracciato più lungo finora mai registrato: oltre 380 chilometri, da Monette in Arkansas fino a Mayfield in Kentucky, passando da Missouri e Tennessee. Nella città in cui il tornado ha toccato terra, ha scoperchiato il tetto di una casa di riposo con 86 letti, provocando almeno un morto. Devastazione totale, invece, dove invece ha poi esaurito la sua forza.

Tornado, Mayfield la città simbolo della devastazione

Come detto, interi centri abitati sono stati rasi al suolo. Tra essi la cittadina di Mayfield, 10 mila abitanti. «Tutto è stato distrutto, le nostre chiese, i nostri tribunali, le nostre case. Il nostro sistema idrico non funziona più e non c’è corrente elettrica», ha detto la sindaca Kathy Stewart O’Nan. «Il centro è ridotto a un ammasso di fiammiferi». La furia del tornado non ha portato via, insomma, solo le fragili abitazioni di legno del midwest. Ma anche tanto altro. Proprio a Mayfield, ha devastato un candelificio: 110 persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Una quarantina quelle salvate, ma si teme che possano esserci decine di vittime. «È come se fosse esplosa una bomba», ha dichiarato il governatore del Kentucky, Andy Beshar, sottolineando come il tornado abbia colpito la città a una velocità di 200 miglia orarie.

Tornado, in Illinois distrutto un magazzino di Amazon

Da Mayfield, Kentucky, a Edwardswille, Illinois. Qui un tornado ha distrutto un magazzino di Amazon, dove circa 100 addetti stavano facendo gli straordinari in vista del Natale. Quando il tetto del capannone è crollato, la maggior parte dei lavoratori è rimasta intrappolata sotto le macerie: sono sei i morti accertati. «Abbiamo il cuore spezzato per la perdita dei nostri compagni di squadra. Il pensiero e le preghiere vanno ai loro familiari e persone care», ha scritto su Twitter Jeff Bezos.

Tornado negli USA, le parole del presidente Biden

«La perdita di una persona cara in una tempesta come questa è una tragedia inimmaginabile», ha twittato il presidente Joe Biden. «Stiamo lavorando con i governatori per assicurarci che abbiano tutto quello di cui hanno bisogno, mentre la ricerca dei sopravvissuti e la valutazione dei danni continua».