Tornado sul Mississippi, almeno 23 morti

È salito ad almeno 23 morti il bilancio del passaggio di un tornado che si è abbattuto sul Mississippi, nel sud degli Stati Uniti. Il tornado ha colpito prima l’area di Silver City, per poi spostarsi nella parte nord-occidentale dello Stato, con raffiche di vento fino a 113 chilometri orari, lasciando sul suo cammino oltre 160 chilometri di distruzione. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso.

At least twenty three Mississippians were killed by last night’s violent tornados. We know that many more are injured. Search and rescue teams are still active.

The loss will be felt in these towns forever. Please pray for God’s hand to be over all who lost family and friends.

— Governor Tate Reeves (@tatereeves) March 25, 2023