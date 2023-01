Tornado in Georgia e Alabama, case devastate: almeno sette morti

Momenti difficile per gli Stati Uniti, in particolare per gli stati federali di Alabama e Georgia che sono stati colpiti da una serie di tornado che hanno causato morti e sfollati. Al momento si sono registrati sette morti, tra cui un bambino. Le autorità hanno dichiarato lo stato d’emergenza, ma la situazione è ancora critica.

Tornado in Georgia e Alabama: la situazione attuale

Un gigantesco tornado ha colpito lo Stato dell’Alabama, raggiungendo poi la Georgia, dove il National Weather Service (NWS) ha mantenuto l’allerta. Al momento si contano sette persone decedute, ma altre sono disperse. Queste si trovavano nella contea di Autauga, ma la situazione è critica anche altrove, in ben altre cinque contee dello Stato. La città di Selma, nella contea di Dallas, ha subìto danni significativi secondo quanto affermato dal sindaco James Perkins, che ha invitato i residenti a evitare di spostarsi e a tenersi alla larga dalle linee elettriche interrotte. Tra le altre contee in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza figurano Chambers, Coosa, Elmore e Tallapoosa

Il sud degli Stati Uniti aveva già registrato il passaggio di 36 tornado alla fine di novembre, che avevano ucciso due persone in Alabama.

Atteso miglioramento del meteo venerdì

«Continueremo a monitorare la situazione per stabilire se sia necessario estendere ulteriormente lo stato di emergenza», ha dichiarato la governatrice dell’Alabama su Twitter. Da giovedì le tempeste interessano, oltre all’Alabama, anche gli stati di Georgia, Mississippi, Tennessee, Florida, North Carolina e South Carolina. Si stima che oltre 30 mila abitazioni siano senza collegamento alla rete elettrica, con danni strutturali ingenti.

Ancora non si conosce il bilancio completo delle persone decedute, i dispersi e gli sfollati. Le autorità hanno dichiarato che un quadro più chiaro dell’entità dei danni e del numero di vittime si avrà venerdì, quando si prevede che le condizioni meteo miglioreranno.