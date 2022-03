Torino, sul selciato di piazza San Carlo spunta la scritta “Ti amo ancora”

Una gigantesca scritta bianca, romantica e misteriosa quanto basta, «Ti amo ancora», visibile a tutti ma, per ovvi motivi, pienamente comprensibile solo a due, eseguita sulla pavimentazione di piazza San Carlo, è la sorpresa che, in mattinata, il 29 marzo, ha accolto i passanti nel centro di Torino. La scritta è monumentale, le lettere occupano tutta l’area, e sono state fatte con il gesso. Gli autori sarebbero una decina di ragazzi.

Quando e come è stata realizzata la romantica scritta apparsa in piazza a Torino

La scritta «Ti amo ancora» è stata realizzata intorno al Caval ‘d Brôns, monumento equestre a Emanuele Filiberto di Savoia, rivolta verso i palazzi sulla destra in piazza San Carlo, nel centro di Torino. A realizzare l’opera sono stati i giovani dell’associazione 2050, vicina alla band torinese Eugenio in Via di Gioia. La pulizia della piazza è già stata concordata con l’Amiat. Stando alle testimonianze, sarebbero stati dieci ragazzi a eseguire la scritta prima delle 7 del mattino. L’intervento, però, probabilmente sarebbe iniziato già nella notte, con la composizione delle lettere con il nastro adesivo per poi passare all’intervento con il gesso.

Dichiarazione d’amore o pubblicità: le ipotesi sulla scritta realizzata in piazza a Torino

La scritta è leggibile soltanto dall’alto. Ancora nessuna informazione è stata data in merito alla persona cui la dichiarazione sarebbe rivolta, ma, data la grandezza delle lettere e l’impegno, anche organizzativo, per realizzare l’opera, non si esclude che si tratti di una trrovata pubblicitaria. Quale che sia la finalità, di certo, la scritta è riuscita a catturare l’attenzione, con foto e post rimbalzati rapidamente sui social. E probabilmente ha conquistato anche più di un cuore. Sono tanti i curiosi desiderosi di conoscere la presunta storia d’amore dietro il gesto e molti anche quelli che su internet si abbandono a commenti sul “sogno” di ricevere un omaggio simile, una dichiarazione decisamente fuori dai canoni.