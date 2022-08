Torino, resta incastrato nelle porte del bus: anziano trascinato e ucciso

Tragedia a Torino: un uomo anziano resta incastrato nelle porte centrali del bus, l’anziano viene trascinato per la strada e perde la vita. Ecco cos’è successo.

Cos’è successo all’uomo rimasto incastrato?

La mattina del 24 agosto, un 70enne è morto dopo che il suo braccio è rimasto incastrato nelle porte di un bus. La dinamica dell’incidente, anche se in corso di accertamento e indagini svolte dalle forze dell’ordine, sembra essere però abbastanza chiara grazie alle varie testimonianze dei presenti che hanno raccontato cosa è successo alle autorità. Verso le 11:00 circa del 24 agosto si è consumata la tragedia, un uomo di 70 anni, di nome Giuseppe Pesce, stava scendendo dal bus Gtt della linea 14 in via Artom, zona Mirafiori sud.

Tuttavia, mentre stava scendendo dal mezzo è successo l’imprevisto, l’autobus è ripartito senza controllare e accertarsi che il 70enne aveva un braccio bloccato nelle porte centrali. A questo punto il bus lo ha trascinato per alcuni metri per strada il corpo della vittima fino a farlo cadere e infine schiacciarlo. L’uomo anziano aveva ritardato la sua discesa dal mezzo perché doveva avvalersi di ausili di mobilità per potersi spostare.

L’arrivo dei soccorsi quando ormai era troppo tardi

Per soccorrere l’uomo sono accorsi sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Torino, grazie alle chiamate dei vari testimoni che hanno vissuto la scena in prima persona. Una volta trovato il corpo dell’uomo all’altezza della parte posteriore del bus, i medici hanno provato tutte le tecniche per rianimarlo. Purtroppo, triste a dirsi, per Giuseppe Pesce era troppo tardi. Ora le autorità stanno continuando ad indagare per comprendere nei dettagli la dinamica dell’incidente e ciò che potrebbe succedere all’autista dell’autobus. Infatti, ora l’autista potrebbe subire amare conseguenze visto ciò che è successo, ma naturalmente questo verrà confermato nelle opportune sedi e dopo che gli agenti della polizia locale avranno raccolto tutte le testimonianze.