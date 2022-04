Torino, Paragone contro la polizia: «O mi fate passare o mi arrestate»

Il video di Gianluigi Paragone e delle forze di polizia a Torino sta facendo il giro dei media italiani. Stamattina a Torino il senatore di Italexit ha partecipato a una manifestazione di dissenso contro il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita per firmare il «Patto per Torino». Un documento da 3 miliardi, quello ratificato dal premier, che non ha impedito a una folla di no vax di accorrere in piazza di fronte al Municipio per manifestare il proprio dissenso. Tra loro anche Paragone, insieme alla parlamentare di Alternativa C’è, Jessica Costanzo. I due sono stati fermati dal blocco della polizia ed è lì che è partita la diretta Facebook del senatore, che ha contestato lo stop.

La diretta su Facebook

Il video integrale, della durata di quasi 20 minuti, è ancora disponibile sul profilo Facebook di Gianluigi Paragone, ribaltata anche su Twitter. «Ringrazio il Questore di Torino che sta negando a due parlamentari e un sindaco di andare a vedere cosa succede» esordisce il senatore. «Adesso chiederò di essere arrestato. O mi arrestate… allora mi arrestate. Ecco quanto valgono i parlamentari, guardate quanti sono. Date la possibilità a due parlamentari di passare». La situazione poi rischia di degenerare, con molte voci a sostenerlo e a chiedere alle forze dell’ordine di lasciare libero il passaggio. Paragone si schiaccia contro gli scudi dei poliziotti in tenuta antisommossa e accusa qualcuno di loro di spintonarlo.

La solidarietà di Italexit per l’Italia e l’attacco del sito ilparagone.it

Italexit per l’Italia ha voluto manifestare il proprio sostegno al leader, denunciando “fatti inaccettabili”. Molto duro l’attacco del portale ilparagone.it, in cui si parla di «assurda decisione di impiegare una tale quantità di mezzi e di uomini in un’occasione priva di qualsiasi pericolosità». Il sito prosegue: «Gli stessi mezzi e poliziotti che poi non vengono impiegati per contrastare il crimine che, non a caso, dilaga un po’ dappertutto. Quello che è gravissimo è che le forze dell’ordine hanno impedito ai due parlamentari di muoversi liberamente, andando contro i dettami di quella Costituzione che hanno giurato di difendere».

Gianluigi Paragone: «Disposizioni di uno Stato di Polizia»

Lo stesso Gianluigi Paragone ha dichiarato: «Queste sono le disposizioni di uno Stato di Polizia. Scudi, elmetti e mezzi corazzati sono stati usati contro due rappresentanti del popolo senza che vi fosse alcun pericolo né alcuna violenza da contrastare. Pensate a quanto è pericolosa la democrazia: c’è bisogno di caschi e scudi da utilizzare contro qualsiasi dissenso e contro la libertà di manifestazione e di pensiero».