Torino, operaio di 41 anni morto schiacciato da due tonnellate di acciaio

Tragedia a Torino: un operaio di 41 anni ha perso la vita perché è morto schiacciato da due tonnellate di acciaio. Si chiamava Mostapha El Miski, aveva origini marocchine e lavorava presso la Alessio Tubi in zona La Loggia.

L’incidente che ha portato alla morte dell’operaio a Torino

Mostapha El Miski lavorava con contratto «interinale» e ogni giorno si recava sul luogo di lavoro per svolgere la sua routine. Nella mattinata di lunedì stava movimentando, con l’aiuto di un collega, dei tubi arrivati nel deposito dello stabilimento dell’Alessio Tubi a Torino. Si trattava di un lavoro comune, una «passeggiata» per così dire, ma improvvisamente, dal carro ponte 6 profilati in alluminio si sono sganciati e hanno sotterrato l’operaio.

Ben 2 tonnellate sono cadute su Mostapha che è rimasto schiacciato senza alcuna possibilità di sopravvivenza. Nulla da fare per l’uomo che è morto sul colpo. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per recuperare il corpo dell’operaio esanime. Inoltre, gli agenti stanno svolgendo le indagini per capire ciò che è accaduto. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente, perché l’operaio 41enne aveva il controllo dei profilati che poi l’hanno ucciso. Ad ogni modo, continuano gli accertamenti da parte degli organi competenti.

Continuano gli incidenti sul lavoro

L’incidente dell’operaio morto a Torino segue quello della dipendente di 50 anni schiacciata da una vetreria a Piacenza. Sulla vicenda si è espresso anche Edi Lazzi, segretario generale della Fiom Torino. Le sue parole sono state: «Non è davvero più tollerabile che ogni giorno in Italia ci sia un morto sul lavoro».

Inoltre, il segretario ha continuato dicendo: «Torino è una delle città dove, purtroppo, gli incidenti si stanno verificando con una frequenza altissima la mancanza di investimenti sulla salute e sicurezza da parte delle imprese, la pressione sulla velocità in cui compiere le operazioni di lavoro per abbassare i costi, il flagello del lavoro precario che rende i lavoratori maggiormente ricattabili e la mancanza di controlli per la carenza di ispettori sono le cause principali di questo continuo stillicidio». Edi Lazzi ha concluso dicendo: «Bisogna intervenire con forza con provvedimenti ad hoc, varati a livello governativo che siano efficaci nell’azzerare una volta per tutte le morti sul lavoro».