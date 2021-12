Torino, neonato salvato grazie a un’operazione durante il parto: aveva un tumore al cuore

Negli ultimi giorni Torino è diventata una città magica, un vero e proprio luogo in cui accadono piccoli miracoli intorno a bambini e neonati. Dopo la notizia del parto a bordo di un taxi di qualche giorno fa, arriva dall’ospedale Regina Margherita una nuova storia a lieto fine con protagonisti una mamma e la sua piccola creatura. I medici hanno salvato un feto affetto da un raro tumore al cuore, lungo 7 centimetri e mezzo. Il salvataggio è avvenuto grazie a un’operazione effettuata durante il parto. Un piccolo miracolo della scienza, che ha permesso così al bambino, Pietro, di nascere e di poter godere di condizioni di salute buone.

Tumore al cuore di 7,5 centimetri: bambino intubato già nella placenta

La nascita di questo neonato, Pietro, non è stata per nulla semplice né la riuscita dell’intervento era scontata. Le operazioni legate all’intervento chirurgico con cui è stato asportato il raro tumore al cuore che affliggeva il bambino sono iniziate due settimane prima della nascita. La mamma, infatti, è stata ricoverata e sottoposta a terapie innovative, così da poter correggere lo scompenso fetale e arrivare a 33 settimane. Poi, l’intervento di taglio cesareo all’ospedale Infantile Regina Margherita. Il tumore al cuore era lungo 7 centimetri e mezzo e pesava tanto sul torace da non permettere ai polmoni di espandersi. La soluzione era solo una: operare al momento della nascita per rimuoverlo e permettere al neonato di respirare. Così è stato fatto. Grazie al lavoro di un equipe multidisciplinare, l’intervento per l’asportazione totale in sternotomia mediana del teratoma pericardico è perfettamente riuscito. Il bambino sta bene e vivrà normalmente.

Torino: nata in un taxi prima di arrivare in ospedale

Soltanto due giorni fa, un’altra neonata era salita alla ribalta a Torino per il modo in cui è nata. Nessun intervento chirurgico né problemi al cuore, ma una corsa in taxi verso l’ospedale durante la quale è venuta al mondo. «Un regalo di Natale», l’aveva definita il tassista, e adesso a Torino c’è stato un altro piccolo miracolo. E anche stavolta il «regalo» è una piccola vita.