Torino, morti tre operai nel crollo di una gru

Tragedia del lavoro a Torino. Una gru in fase di montaggio è crollata su un palazzo, uccidendo tre operai e ferendo alcuni passanti. È successo questa mattina attorno alle 10 in via Genova, nel quartiere Lingotto, una strada di solito molto trafficata e percorsa anche da mezzi pubblici. Il bilancio, già drammatico, avrebbe potuto essere persino peggiore.

Gru crollata a Torino, la terza vittima morta in ospedale

Utilizzata in un cantiere edile, per motivi ancora da accertare la gru ha ceduto durante il montaggio ed è collassata su un palazzo di sei piani all’altezza del civico 107 di via Genova, poco distante dall’ufficio postale. Pochi i danni causati alla struttura, poi il crollo in strada che ha provocato la morte sul colpo di due operai, schiacciati sotto l’intelaiatura del mezzo. La terza vittima era stata trasportata in condizioni gravissime al Centro traumatologico ortopedico di Torino, ma è poi deceduta in ospedale. Coinvolti nel crollo anche tre passanti (uno si trovava all’interno della sua auto), finiti anch’essi ospedale, ma con ferite lievi e in codice verde. Diverse le auto colpite a seguito del crollo. Sul posto il personale sanitario 118 con quattro ambulanze, carabinieri, polizia di Stato, polizia municipale e lo Spresal dell’Asl di Torino per tutte le indagini del caso.

Gru crollata a Torino, 40esimo incidente mortale sul lavoro in Piemonte

L’incidente si è verificato nel quartiere Nizza Millefonti, non distante dall’area del Lingotto, ed ha riguardato un cantiere allestito per il rifacimento del tetto dell’immobile. Le tre vittime, rimaste incastrate sotto l’intelaiatura del mezzo, erano sulla piattaforma per montare il braccio della gru. Salgono a 40 gli incidenti mortali sul lavoro in Piemonte nel 2021. «Non possiamo assistere inermi a questa lunga scia di sangue nei cantieri, è inaccettabile», ha dichiarato Mario De Lellis, della Filca Cisl di Torino. «Ci appelliamo a tutte le istituzioni: non si perda altro tempo e si mettano subito in pratica gli interventi previsti per la sicurezza nei cantieri».