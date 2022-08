Mirafiori, svastica disegnata sulla targa per Tina Anselmi

Un atto vandalico, un messaggio politico o un gesto vile di ragazzi che non riconoscono il valore di quella targa. Quanto accaduto nella notte a Mirafiori Nord, con la targa dedicata all’ex ministra Tina Anselmi imbrattata con vernice nera e il disegno di una svastica, resta un fatto grave. Il ricordo della sindacalistica, una donna della Resistenza e politica dalla lunga carriera, scomparsa a 79 anni nel 2016, si trova tra via Buenos Aires e via San Martino. Le istituzioni hanno fortemente condannato il gesto, scosse dallo sfregio fatto alla memoria di Tina Anselmi.

Luca Rolandi: «Lesa la memoria di una donna straordinaria»

Il primo a intervenire sulla vicenda è stato Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2, che aveva inaugurato la targa al fianco della vicesindaca Michela Favaro e della presidente del consiglio Maria Grazia Grippo. «Oggi con un gesto vile, viene lesa la memoria, il ricordo, di una donna straordinaria», afferma Rolandi, «è importante che coloro che hanno sporcato la targa sappiano che è grazie a persone come lei, una staffetta partigiana, che l’Italia oggi è un Paese libero. Su questi valori e principi dobbiamo vigilare quotidianamente».

Michela Favaro: «Un segno di vigliaccheria e ignoranza»

Ancora più dura la vicesindaca Michela Favaro, intervenuta sul proprio profilo ufficiale Facebook. «Imbrattare e sfregiare la targa dedicata a Tina Anselmi nei giardini a lei dedicati dalla città da pochi mesi è segno di ignoranza e vigliaccheria», scrive. Poi Favaro sottolinea che andrebbe spiegato a chi si è reso protagonista di questo vile gesto il valore della vita e del ricordo di «una donna mite e coraggiosa dedicata agli altri dalla Resistenza agli anni della Repubblica. Sarebbe la lezione più significativa». La targa p posizionata all’interno di un giardino, ideato come luogo di incontro e confronto tra giovani e anziani.

Chi era Tina Anselmi

Nata il 25 marzo del 1927 a Castelfranco Veneto, Tina Anselmi è ricordata per essere stata una protagonista della lotta tra le fila della Resistenza e una politica di lungo corso, la prima donna ad aver coperto la carica di ministro in Italia. Lo fa negli anni ’70, quando ricopre prima il ruolo di ministro del Lavoro e poi di ministro della Sanità, in entrambi i casi sotto governi guidati da Giulio Andreotti. La sua attività politica è stata interamente all’interno della Democrazia Cristiana, eletta da deputata per la prima volta nel 1968. Tina Anselmi è morta il primo novembre 2016.