Raramente il Torino affronta il derby della Mole con almeno lo stesso numero di punti in classifica della rivale Juventus. Succede oggi, nel settimo turno di questo campionato di Serie A, per la seconda volta negli ultimi 28 anni: granata e bianconeri appaiati a 8 punti, frutto di un inizio di stagione tutto sommato positivo per il Torino e invece decisamente deludente per la Juventus. Ma la squadra guidata da Allegri è in netta ripresa e la vittoria contro il Chelsea in Champions League potrebbe rilanciarla: sulla sua strada i ragazzi di Juric, che venderanno cara la pelle. Fischio d’inizio alle 18. Le cose da sapere.

Torino-Juventus, le formazioni

Nel Torino sono diverse le assenze: oltre allo squalificato Djidji, non saranno della partita Edera, Praet, Pjaca, Praet e Zaza (entrambi ex), così come il bomber Belotti. Juric si affida così a Sanabria, assistito dal duo Pobega-Brekalo. A centrocampo un altro ex bianconero, Mandragora, mentre a guidare la difesa c’è Bremer. Allegri opta per il tandem di attacco formato da Chiesa e Kean, con Cuadrado e Danilo a formare la catena di destra e Chiellini accanto a De Ligt. Curiosità: la Juventus ha perso soltanto una delle ultime 30 sfide di Serie A contro il Torino: 1-2 ad aprile 2015, con Allegri in panchina.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Pobega, Brekalo; Sanabria.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean.



Torino-Juventus, chi arbitra

Il derby della Mole sarà diretto dall’arbitro Valeri, assistito da Giallatini e Galetto. Quarto ufficiale Baroni. In sala Var ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Carbone.

Torino-Juventus, dove vedere la partita

Il derby della Mole Torino-Juventus sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da DAZN, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini.