Torino, insulti all’arbitra Erica Puddu: multa di 400 euro alla Moretta

Un «comportamento gravemente irrispettoso dei propri sostenitori che […] al termine della gara insultavano reiteratamente i comportamenti della terna arbitrale, anche con espressioni chiaramente sessiste rivolte all’arbitro». Così il giudice sportivo ha multato una società per via degli insulti sessisti ricevuti da Erica Puddu durante la partita dello scorso 25 settembre. Infatti, a Torino, la 23enne era stata chiamata ad arbitrare la partita tra Moretta e Cheraschese. Purtroppo, però, dagli spalti sono arrivati insulti a carattere sessista.

Erica Puddu, insulti sessisti: multa a società sportiva

La società della Moretta sarà quindi costretta a pagare 400 euro per via della condotta irrispettosa dei tifosi. Infatti, la Puddu fa l’arbitro anche per via della sua grande passione, ereditata dal padre. Purtroppo, quando un arbitro non prende una decisione che piace ai tifosi, scattano i commenti e gli insulti. Questa volta, però, gli insulti sono andati ben al di là, facendo un riferimento sessuale esplicito sulla ragazza.

Anche l’allenatore del Moretta è stato espulso per condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro e del primo assistente, e squalificato fino al 28 ottobre. Espulso anche il massaggiatore Claudio Peirone per gli insulti al primo assistente.

La riduzione per il comportamento di un dirigente

La multa sarebbe dovuta essere con un importo ben diverso rispetto ai 400 euro. Il motivo della riduzione da parte del giudice sportivo è dovuto al fatto che un dirigente del Moretta ha impedito a un tifoso di accedere agli spogliatoi, aiutando così la giovane arbitro.

L’intervento di questo dirigente è stato valutato positivamente dal giudice sportivo, che ha così ridotto la multa. La sanzione resta comunque valida, in quanto contraria alla condotta sportiva e allo spirito di questo sport. «Un insulto non fa piacere a nessuno ma non la prendo mai sul personale. Chi mi insulta in realtà se la prende con la maglia che porto non con me in particolare. Forse ora è un po’ peggio di quando ho cominciato. La gente vede nel tifo uno sfogo e nell’arbitro la persona su cui concentrare tutto quello che non va» commentava la ragazza nel 2018.