Torino, insegnante cerca di rapire bambina dal passeggino

Un insegnante 57enne con precedenti per tentato omicidio e tentato rapimento di un minorenne è stato arrestato a Torino mentre cercava di sottrarre una bambina di 9 mesi, in un passeggino, sotto gli occhi dei genitori che erano all’interno di un bar. L’uomo è stato fermato dalla polizia municipale di Torino in corso XI Febbraio.

Rapimento a Torino: che cosa è successo

Ieri mattina il professore, 57 anni, passando davanti a un bar si è intrattenuto con la bambina seduta all’interno del passeggino. Inizialmente il padre della piccola non ha notato nulla di strano, ma poi le attenzioni eccessive dell’uomo lo hanno convinto ad allontanarlo. È a quel punto che l’insegnante ha preso il passeggino e ha cercato di scappare fuori dal bar.

Tentato rapimento: la fuga è durata pochi metri

L’uomo è stato prontamente fermato dai genitori della piccola e da altri avventori, che sono riusciti a recuperare la bambina. A quel punto è scoppiato un parapiglia che ha attirato l’attenzione della polizia municipale, che si è fermata per capire che cosa fosse successo. Gli agenti sono riusciti prontamente a fermare il professore che, divincolatosi dalla presa del padre della bambina, aveva cercato di nascondersi tra la folla del mercato di Porta Palazzo.

Rapimento a Torino: chi è il professore

L’insegnante di scuola superiore ha un “curriculum” piuttosto controverso. In passato ha cercato di compiere un gesto analogo con un minorenne all’estero e, soprattutto, è stato accusato di tentato omicidio. L’uomo sarebbe anche in cura in psichiatria presso l’ospedale delle Molinette.

Il rapitore non ha saputo fornire spiegazioni del gesto

Una volta fermato, l’uomo è stato immediatamente interrogato dalla polizia municipale ma non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulle ragioni del suo gesto. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona. Gli investigatori hanno scoperto che da giorni non si presentava al lavoro e che aveva smesso di seguire le terapie farmacologiche dell’ospedale.