Torino, guardia giurata spara al rapinatore entrato in hotel

Torino, guardia giurata spara a un rapinatore: sarebbe questa la prima ricostruzione degli inquirenti per i fatti accaduti nella notte tra il 27 e il 28 dicembre. Il presunto rapinatore – secondo chi indaga – si sarebbe presentato davanti a un albergo nel nel quartiere Aurora con una mannaia e avrebbe utilizzato l’arma per farsi strada ed entrare.

Torino, guardia giurata spara a rapinatore che sarebbe entrato con una mannaia

Il presunto rapinatore avrebbe poi minacciato i dipendenti, obbligandoli a consegnare quanto presente nella cassa dell’hotel. A questo punto, la guardia giurata avrebbe chiesto al presunto rapinatore di fermarsi. Poi, al suo rifiuto, avrebbe mirato alla gamba e avrebbe sparato un colpo. Il presunto rapinatore avrebbe continuato a minacciare i dipendenti nonostante la ferita. La guardia giurata l’avrebbe fermato e tra i due ci sarebbe stata una colluttazione. Alla fine, l’addetto sarebbe riuscito nell’impresa di disarmare il presunto aggressore.

Il presunto rapinatore sarebbe stato poi consegnato alle forze dell’ordine di pattuglia. Per via della ferita, il presunto aggressore è stato portato all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove sarebbe stato ricoverato in codice giallo. Deve rispondere di tentata rapina, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica secondo le indagini

La polizia ha ora il compito di visionare le telecamere e procedere con le indagini di rito, volte a chiarire la dinamica dei fatti. Il personale dell’hotel era sotto shock per via dell’accaduto. I filmati delle telecamere potrebbero aver ripreso i movimenti del presunto rapinatore e della guardia giurata mentre gli altri addetti erano sotto minaccia. La rapina non è andata a buon fine, quindi l’incasso è rimasto nell’hotel torinese.

I fatti si sarebbero svolti intorno alle 3 del mattino. Per il momento, l’ipotesi di reato è di tentata rapina. Non sono state rese note le identità delle persone coinvolte.