Torino, festa con una torta all’hashish preparata di nascosto: in 10 all’ospedale

Succede l’incredibile a Torino, per la sua festa, un 15enne ha deciso di preparare di nascosto una torta speciale da far provare ai suoi amici e genitori. L’ingrediente segreto di questa preparazione era l’hashish e ciò ha provocato un’intossicazione per 10 persone, tutte finite all’ospedale.

L’idea del 15enne di Torino

Il giovane 15enne di Bricherasio, in provincia di Torino, ha voluto preparare una torta speciale per festeggiare un pranzo insieme ad alcuni amici. Il ragazzo avrebbe portato insieme ai suoi genitori, ignari della «sorpresa», la torta la scorsa domenica, 12 marzo, a casa di amici. Dopo aver mangiato la torta i commensali hanno avvertito i sintomi di un’intossicazioni e le loro condizioni sono diventate sempre peggiori. Gli unici che non hanno avvertito dolori sono stati il ragazzo cuoco e un amico che non avevano mangiato il dolce. Il ragazzino si è poi spaventato per le condizioni dei genitori e ha quindi deciso di chiamare i soccorsi. Inoltre, ha confessato di aver usato hashish come «ingrediente segreto» per preparare il dolce. In totale 10 persone sono arrivate al pronto soccorso di Pinerolo con i sintomi di un’intossicazione. Per il giovane invece, è arrivata una denuncia da parte dei carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo ha poi consegnato alle forze dell’ordine anche 35 grammi di hashish che non aveva consumato per preparare il dolce.

Non è la prima volta che succede una cosa simile

In passato si era già verificato un caso simile a quello di Torino. Infatti, in Val Pellice c’era stato un precedente, quando ad una festa di compleanno venne portata una torta a base di marijuana. Anche in quel caso i giovani che prepararono la torta vennero denunciati e i Carabinieri si occuparono di far luce sulla vicenda. Anche in quel caso poi, alcuni che mangiarono la torta si sentirono male.