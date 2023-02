Torino, droga nascosta nelle forme di parmigiano: 10 arresti

Durante un’operazione della Guardia di Finanza di Torino sono stati scovati circa 100 kg di cocaina. La droga in panetti era nascosta all’interno di alcune forme di Parmigiano Reggiano. Dieci le persone arrestate.

Droga nelle forme di Parmigiano a Torino: 10 arresti

È stata chiamata dalla Guardia di Finanza «Carlo Felice» l’operazione anti-droga condotta dalle Fiamme Gialle di Torino. I 100 chili di cocaina sequestrati avrebbero fatto fruttare circa 20 milioni di euro di guadagni. Il contenitore scelto per trasportare questi panetti di droga è stato uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy: il Parmigiano Reggiano.

Non è la prima volta che le famose forme di formaggio diventano luogo ideale per nascondere le sostanze stupefacenti. A giugno scorso erano stati rinvenuti altri 25 kg di droga, in provincia di Asti, in un furgone diretto in Sardegna, occultati all’interno di cinque forme di formaggio.

L’indagine, avviata dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Torino circa un anno fa, ha permesso di raccogliere importanti indizi circa l’esistenza di questa banda criminale, che avrebbe commesso diversi reati collegati all’importazione e al traffico di stupefacenti. L’associazione a delinquere operava nelle province di Torino e Asti ma anche in Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna.

Chi sono gli arrestati

A capo dell’organizzazione c’era un 37enne di nazionalità albanese, mentre il gruppo di delinquenti era composto da italiani e albanesi. I criminali si rifornivano di elevate quantità di cocaina dall’estero, in particolare provenienti dall’Olanda. La droga arrivava in Italia attraverso degli autoarticolati. Partivano poi le operazioni di stoccaggio, in depositi situati nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo e in altre aree del nord Italia tra cui la provincia di Rovigo.

Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha disposto il provvedimento restrittivo della libertà personale. Sussitono infatti gravi indizi di colpevolezza nonché il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Ad alcuni di loro è anche stata contestata la detenzione illegale e il porto in luogo pubblico di armi da sparo.