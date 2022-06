Torino, sui cartelloni pubblicitari spunta il bacio tra Zelensky e Putin

Non c’è stato nemmeno un incontro tra i presidenti di Ucraina e Russia, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Tutti i colloqui per la pace sono stati portati avanti da delegazioni dei rispettivi governi, senza che i due leader trovassero il modo di confrontarsi personalmente. E così a Torino ci ha pensato lo street artist Andrea Villa, definito il Bansky torinese, a creare quella che rappresenta una vera e propria provocazione, ma anche un messaggio di pace e amore. Nel capoluogo piemontese, infatti, sono spuntati cartelloni che mostrano un bacio tra Zelensky e Putin, ispirato a quello della East Side Gallery di Berlino in cui sono raffigurati Leonid Breznev e Erich Honecker, rispettivamente segretario generale dell’Urss e presidente della Ddr. Oltre al bacio tra i presidente ucraino e russo, campeggia la scritta #prideandlove.

Andrea Villa: «Rappresenta l’orgoglio della Russia e la speranza di pace»

A spiegare cosa simboleggia per lui quel bacio è stato lo stesso artista. «Per creare questo manifesto mi sono ispirato al bacio della East Side Gallery di Berlino. Fu realizzato da Dmitri Vrubel nel 1990 e raffigura Leonid Breznev e Erich Honecker, nel 1979 rispettivamente segretario generale dell’Urss e presidente della Ddr, nell’atto di scambiarsi un bacio fraterno sulle labbra per salutarsi in una cerimonia ufficiale. Doveva rappresentare la solidità del legame tra i due Paesi, la stessa che il Muro ormai crollato sottolineò come un esperimento chiaramente fallito», spiega Andrea Villa. Poi prosegue: «Un parallelo con la stessa utopia di pace europea, ormai tramontata anch’essa. Ho voluto rappresentare l’orgoglio della Russia, Paese che non ha mai conosciuto una vera democrazia, perché troppo spaventata di poter perdere il suo ruolo di potenza mondiale, e la speranza che i due Stati possano riappacificarsi e porre fine al conflitto». Il manifesto è comparso in corso San Maurizio e in viale Primo Maggio.