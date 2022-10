Torino, cadavere di un 15enne dimenticato sui binari per 14 ore

«Era giovane, forse addirittura un minore. Qualcuno nel suo Paese sta aspettando la sua telefonata e magari si sta arrabbiando perché non si fa vivo? Ci sarà un amico, una fidanzata, una madre che sa di quel corpo? Le nostre vite si sono incrociate per un secondo. Anzi, la mia vita, quotidiana, di corsa, impegnata. E la sua morte. Non so nulla di te. Riposa in pace». Così racconta l’accaduto il passeggero che, alle ore 08:22, aveva segnalato la presenza del cadavere di un 15enne sui binari.

La segnalazione alle 08:22

I fatti risalgono allo scorso 26 settembre. L’uomo è un pendolare che sta andando al lavoro. Quando nota il ragazzo, non sa se è vivo o morto. Per sicurezza, chiama il 112 e spiega di averlo visto riverso sui binari. «Vado al lavoro, passano le ore, alle 18:30 sono di nuovo su quel treno, direzione ritorno a casa. Linea bloccata, c’è un corpo sui binari. È quel corpo. Stento a crederci. Sono trascorse 10 ore dalla mia segnalazione. Mi toccherà vedere la foto di quelle braccia disarticolate e di quegli occhi semichiusi. Lo riconosco (…). Non so nulla di lui, nessuno sa nulla di lui». Qualcun altro aveva chiamato i soccorsi dopo il passeggero.

Così il corpo dell’adolescente viene portato via, ma solo 14 ore dopo la prima segnalazione, nell’indifferenza generale.

Il cadavere del 15enne portato via dopo 14 ore

Il giovane, secondo l’autopsia, sarebbe morto dopo essere stato investito da un treno. In 14 ore, però, nessuno ha pensato alla segnalazione del pendolare e il corpo è rimasto lì, in attesa, fino alle 18, ora in cui le autorità hanno bloccato i binari per poter rimuovere il corpo.

Non sono state rese note le generalità del ragazzo e le sue origini. Quello che si sa è che si tratterebbe di un minore, ma sono ancora sconosciuti i motivi per cui si trovava a Torino.