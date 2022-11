Torino, bimbo di un anno e mezzo precipita da un palazzo gravissimo

Situazione drammatica per un bimbo di un anno e mezzo a Torino. Il piccolo, di nazionalità afgana, era a casa con la madre quando è precipitato nel vuoto. Ha attutito la caduta la tenda di un esercizio commerciale ma il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale perché le sue condizioni sono gravissime.

La dinamica dell’incidente di Torino

Non sono ancora chiari tutti i dettagli della caduta del piccolo di un anno e mezzo a Torino. Il bimbo si trovava in casa con la madre e altri suoi parenti, in un edificio in corso Giulio Cesare. Improvvisamente, sembra che sia caduto, sia atterrato sulla tenda di un negozio ma poi sia rimbalzato e caduto sull’asfalto. Le sue condizioni sono davvero gravi e il piccolo sta lottando tra la vita e la morte.

Subito sono giunti i soccorsi che si sono occupati di prestare assistenza al bambino e trasportarlo d’urgenza all’ospedale Regina Margherita. Sembra che il bambino sia caduto da una finestra del primo piano perché è salito su un tavolo. Ad attutire la caduta ci ha pensato il tendone della profumeria Rossi di via Gottardo. Al momento della caduta erano in casa i fratellini del piccolo di 2, 4 e 5 anni, la madre, il nonno e la zia. Le autorità stanno continuando ad indagare per cercare di comprendere più dettagli sulla dinamica.

Non è il primo caso in città

In passato anche un altro bambino era caduto nel vuoto a Torino. Nel dettaglio, in via Pacini a febbraio 2022, un bimbo di quasi due anni era precipitato dall’ottavo piano di un palazzo dopo essersi arrampicato e aver raggiunto la finestra. In tal caso, il piccolo aveva perso la vita.

Si spera che il bambino di un anno e mezzo precipitato possa sopravvivere e gli operatori sanitari stanno facendo di tutto in queste ore per tenerlo in vita.