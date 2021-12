A Torino una bimba nasce in taxi durante la corsa verso l’ospedale

In 11 anni di lavoro come tassista, non gli era mai capitato nulla di simile. Luca, professionista di Torino, ha preso parte a quella che sicuramente è stata la corsa più sensazionale della sua carriera. Poco dopo l’ora di pranzo gli è arrivata una chiamata dalla centrale per una richiesta in corso Svizzera. Una coppia di stranieri è salita a bordo e gli ha soltanto detto di voler essere accompagnata all’ospedale Sant’Anna. Poi, poco dopo, gli attimi concitati. La donna, incinta, era praticamente a metà del suo parto e allora Luca ha cambiato rotta, portandoli all’ospedale più vicino ma con la piccola creatura praticamente già nata.

Parto in taxi, il racconto di Luca

A raccontarlo è lo stesso tassista. L’uomo, 45enne, aveva notato una certa tensione nella coppia ma non poteva immaginarsi ciò che sarebbe successo dopo pochi istanti. «All’improvviso la donna mi ha stretto la mano al collo, mi ha detto che la testa del bimbo era fuori. Mi sono girato e ho visto che era proprio così». In quell’istante Luca ha reagito: «Solo allora ho capito che la cliente stava partorendo sul taxi. Allora ho detto che il Sant’Anna era troppo lontano e saremmo andati al Maria Vittoria». La corsa in taxi e l’ingresso in ospedale, ma «senza mettere a rischio la salute di mamma e figlio». Nella zona riservata alle ambulanze sono subito arrivati i medici e Luca racconta che «Mi abbracciavano. È stata una grande gioia, è andato tutto bene. Ma se mi avessero detto subito che erano iniziate le doglie avrei cambiato percorso sin dall’inizio».

L’emozione di Luca: «È stato un regalo di Natale»

Luca parla di «un regalo di Natale» e racconta che già in passato gli è capitato un caso simile. Ma all’epoca dei fatti, la donna riuscì ad arrivare in tempo in ospedale. Un vero miracolo di Natale, quello vissuto dal tassista, ma soprattutto dalla coppia di stranieri e dalla loro bambina, nata in quell’auto durante la corsa verso la sala parto più vicina.