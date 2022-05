Citando Top Gun è impossibile non pensare immediatamente a Take My Breath Away. Il brano dei Berlin, premio Oscar nel 1987 per la “Miglior canzone originale”, è tanto celebre quanto il film che accompagnò al cinema. Oggi, per il secondo capitolo con Tom Cruise, gli aviatori volano sulle note di Hold My Hand di Lady Gaga. Il brano, per quanto possa contare sul talento della popstar americana, difficilmente però potrà toccare i fasti del suo predecessore in termini di vendite e celebrità. Per Variety, infatti, il mercato oggi è cambiato radicalmente e, con l’avvento di Spotify & Co., il pubblico si è disabituato ad acquistare gli album contenenti le soundtrack cinematografiche. In attesa di sapere se Lady Gaga otterrà nove volte la certificazione disco di platino come i Berlin, ecco 10 esempi di cult Anni 80 la cui musica ha lasciato un segno indelebile nella storia.

LEGGI ANCHE: Bbc Proms, alla Royal Albert Hall un concerto con le soundtrack dei videogiochi

Da Top Gun a Footloose e Purple Rain, le 10 migliori soundtrack degli Anni 80

1. Top Gun, le serenate di Cruise a Kelly McGillis

Top Gun, film che ha lanciato la carriera di Tom Cruise nell’Olimpo di Hollywood, ha anche posto una pietra miliare nella storia delle soundtrack al cinema. Take My Breath Away dei Berlin è finita in rotazione sulle radio e le console dei dj per anni, tanto che nel ventunesimo secolo in pochi non hanno mai canticchiato il motivo musicale. Il cult del 1986 vanta però anche You’ve Lost That Loving Feeling, presente nella scena in cui Maverick (Cruise) omaggia Charlie (Kelly McGillis) con una serenata d’amore. Come dimenticare poi Danger Zone di Kenny Loggins, che per anni Sky Sport ha usato nei suoi programmi sulla F1.

2. Purple Rain, la soundtrack premio Oscar di Prince

Born in the USA, Ghostbusters e Purple Rain. L’estate del 1984 diede i natali a tre album da milioni di copie, ma ciò che interessa in questa lista è il lavoro di Prince & The Revolution. Colonna sonora dell’omonimo film, accompagna l’ascesa di The Kid (impersonato dallo stesso artista) che sorge come star mondiale. L’album contiene pezzi che vanno dal rock come Let’s Go Crazy alle ballad come Beautiful Ones, fino alla title track e When Doves Cry. Per il Time occupa il 15esimo posto dei migliori dischi di tutti i tempi.

3. Fa’ la cosa giusta, jam R&B per un cult di e con Spike Lee

Lotte di classe, battaglie per i diritti civili e tensioni razziali sono da sempre cardini dei film di Spike Lee. Do The Right Thing, sbarcato in Italia come Fa’ la cosa giusta, è uno dei cult che più di altri hanno legato la loro storia alla colonna sonora. Variety definisce Fight the Power dei Public Enemy come «i cinque minuti più esplosivi e fitti che si possano immaginare». Nel cast figurano anche John Turturro e Giancarlo Esposito.

4. Flashdance, la colonna sonora salita alla ribalta con Mtv

A volte può capitare che una colonna sonora diventi la vera protagonista di un film. È il caso di Flashdance, cult musicale del 1983 contenente What a Feeling di Irene Cara e Maniac di Michael Sembello. I due brani, sfruttando il nascente successo di Mtv in America, alimentarono il successo del film con la loro continua presenza in televisione. Le scorte di Lp, prodotti in decine di migliaia, si esaurirono in un baleno, portando l’album a un totale di 6 milioni di copie vendute. Il brano di Irene Cara ottenne anche il premio Oscar.

5. Footloose, la soundtrack della gioventù americana

Kevin Bacon, Lori Singer e Sarah Jessica Parker sono protagonisti di Footloose, film musical del 1984 tra i più famosi del genere. Celebre, come sottolinea Variety, soprattutto la seconda traccia della soundtrack, Let’s Hear It For the Boy di Deniece Williams, vero inno pop dell’adolescenza americana. Dai recital di ballo nelle scuole fino alle struggenti relazioni d’amore, molti giovani degli Anni 80 hanno vissuto le esperienze principali sulle note delle canzoni di Footloose.

6. Dirty Dancing – Balli proibiti, Oscar e Grammy per il singolo del film

Jennifer Grey e Patrick Swayze fanno rima con (I’ve Had) The Time of My Life. La colonna sonora di Dirty Dancing – Balli proibiti di Bill Medley e Jennifer Warnes descrive perfettamente le sensazioni che il pubblico giovane ha provato vedendo il film. Premio Oscar e Golden Globes per gli artisti, che si aggiudicarono anche il Grammy per il miglior duetto. La soundtrack comprende anche You Don’t Own Me dei Blow Monkeys, di cui Ariana Grande ha inciso una cover nel 2019.

7. Good Morning, Vietnam, l’album con le presentazioni di Robin Williams

Altro film ad aver legato la sua fama alla colonna sonora è Good Morning, Vietnam di Barry Levinson con Robin Williams. L’album omonimo, che contiene brani che spaziano dal classic rock al pop, vanta anche alcuni spezzoni del film con la voce del compianto attore di Chicago. Williams veste qui i panni di Adrian Cronauer, dj dell’Air Force americana che giunge in Vietnam con il compito di risollevare la radio dell’esercito. Fra gli artisti in rotazione non si possono non citare le Supremes, i Creedence Clearwater Revival e Louis Armstrong con la sua What a Wonderful World.

8. La Sirenetta, Broadway al servizio dell’animazione Disney

Risalente al 1989, La Sirenetta è uno dei classici Disney più celebri degli ultimi decenni. Il cartone, 28esimo film della casa d’animazione, vanta il lavoro di Alan Menken e Howard Ashman, due stelle di Broadway. I due infatti hanno inciso Under the Sea, in italiano In fondo al mar con la voce di Ronny Grant, doppiatore del granchio Sebastian. Un altro brano celebre, Part of your world, reso in italiano con il nome del film e cantato da Simona Patitucci (voce di Ariel), ha trovato posto per puro caso dato che il produttore Jeffrey Katzenberg voleva tagliarlo dalla versione definitiva.

9.Batman, l’album con le canzoni assenti dalla soundtrack definitiva

Il Batman di Tim Burton è ancora oggi, assieme a quello di Christopher Nolan, la versione più amata dai fan dell’Uomo Pipistrello. Il film del 1989 con Michael Keaton e Jack Nicholson, volto di Joker, vantava nella sua soundtrack anche il singolo Batdance di Prince. Eppure, gran parte dell’album che accompagnò l’uscita della pellicola conteneva brani assenti dalla versione sbarcata in sala. Il cantautore di Minneapolis incise infatti anche The Arms of Orion e Patryman, che si possono ascoltare solo all’interno del disco.

10. Non per soldi… ma per amore, Depeche Mode al fianco di Peter Gabriel

Ultimo, ma non per importanza, Non per soldi… ma per amore di Cameron Crowe con John Cusack. Fra le scene più celebri del film, menzione d’onore per quella in cui il già citato protagonista cammina tenendo in mano uno stereo acceso che riproduce il brano In Your Eyes di Peter Gabriel, che divenne presto sinonimo di amore e dolcezza fra gli adolescenti. Nell’album figurano anche i Depeche Mode con Stripped e i Red Hot Chili Peppers con la loro Taste the Pain.