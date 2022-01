Top Gun stasera su Italia 1: curiosità sul film cult con Tom Cruise

In attesa del sequel in arrivo in estate, stasera 3 gennaio alle 21,20 su Italia 1 va in onda Top Gun, cult del 1986 con un giovanissimo Tom Cruise. Nel cast anche Kelly McGillis e Val Kilmer, mentre la regia è opera di Tony Scott, fratello del più noto Ridley. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Top Gun, trama e cast del cult stasera 3 gennaio 2022 su Italia 1

Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) e Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards) sono rispettivamente pilota e navigatore di aerei da guerra F-14 dell’aeronautica militare americana. Nonostante i due abbiano trasgredito ordini diretti durante un pattugliamento, vengono notati dal superiore per la spettacolare azione condotta nel salvataggio di un’altra squadra. È così che entrano nella prestigiosa scuola “Top Gun”, dove possono apprendere i segreti del combattimento aereo. Maverick e Goose giungono alla base aerea di Miramar, in California, sotto il comando di Mike “Viper” (Tom Skerritt).

Il corso di addestramento è però durissimo ma Maverick, con grande determinazione, riesce a proseguire. Vuole onorare infatti la memoria del padre, anch’egli militare, caduto durante la guerra del Vietnam. Durante le lezioni, si innamora di Charlie (Kelly McGillis), una bella istruttrice della scuola nonché suo superiore. Per via del suo carattere ribelle e troppo spavaldo, Maverick indispettisce spesso gli alti ufficiali, che non possono fare a meno di ammirare le sue incredibili abilità da pilota. Un incidente durante le esercitazioni, però, minerà la sua sicurezza e la sua posizione, rischiando di mandare a rotoli anche la permanenza nella scuola.

Top Gun, 5 curiosità sul film con Tom Cruise stasera 3 gennaio 2022 su Italia 1

Top Gun, la scienziata che ha ispirato il personaggio di Charlie

Accanto al Maverick di Tom Cruise, il personaggio più celebre di Top Gun è indubbiamente Charlie Blackwood, l’istruttrice con il volto di Kelly McGillis. A differenza degli altri protagonisti della trama, quest’ultima si basa su una donna realmente esistita. Si tratta di Christine Fox, astrofisica e temutissima dirigente militare che ha ricoperto il ruolo di vice segretario alla Difesa degli Stati Uniti dal 2013 al 2014.

Top Gun, la campagna di reclutamento della Marina militare americana

Sin dalla sua distribuzione nelle sale nel 1986, Top Gun ha fatto incetta di successi e riconoscimenti. Pertanto, la Marina militare americana ha deciso di sfruttarne la fama per reclutare nuovi soldati. Durante il periodo di proiezione, i cinema degli Stati Uniti ospitarono numerosi stand che accoglievano nuovi cadetti per l’esercito. Il risultato fu strabiliante, tanto che le registrazioni crebbero del 500 per cento.

Top Gun, occhiali da sole alla moda

Il successo del film con Tom Cruise e Kelly McGillis ha ispirato generazioni di adolescenti in America e in tutto il mondo. Top Gun ha infatti influenzato anche la moda dei ragazzi dell’epoca, che hanno iniziato a fare uso dei giubbotti bomber e dei tipici occhiali da sole da aviatore. Fu infatti in quel periodo che esplose la moda degli Aviator, i modelli Ray-Ban ancora oggi molto in voga.

Top Gun, la colonna sonora da Oscar e il rifiuto di Bryan Adams

Accanto alle performance degli attori e alla trama, indimenticabile è anche la colonna sonora. La storia d’amore fra Maverick e Charlie si snoda sulle note di Take My Breath Away, brano dei Berlin che ha anche ottenuto il premio Oscar alla “Miglior canzone”. Curiosamente, la prima scelta della produzione era ricaduta su Bryan Adams e la sua Only the Strong Survive, ma la rockstar rifiutò poiché considerava il film come un’ode alla guerra.

Top Gun, il sequel con Tom Cruise uscirà in estate

A 36 anni di distanza, il 27 maggio 2022 sbarcherà negli Stati Uniti Top Gun: Maverick, atteso sequel che vedrà il ritorno di Tom Cruise nei panni del protagonista. Ancora ignota la data di uscita italiana, anche se dovrebbe assestarsi nel mese di giugno. Dopo trent’anni di servizio nei cieli, Maverick sarà qui istruttore del giovane Bradley, figlio del caro amico Nick Goose. Il film vedrà il ritorno di Val Kilmer nei panni di Iceman (curiosamente, l’attore partecipò al primo capitolo contro la sua volontà e solo per rispettare accordi con la produzione). New entry invece sarà Jennifer Connely, nuovo interesse amoroso di Maverick, vista l’assenza di Kelly McGillis. «Sono vecchia e grassa», ha detto l’attrice in un’intervista del 2019 a Entertainment Tonight. «Ho un aspetto adatto all’età che ho (64 anni, ndr.) e non è ciò che serve al film».