Stasera alle 22, subito dopo la fine di Techetechetè, Rai1 proporrà la replica della prima puntata dell’ultima stagione di Top Dieci, varietà che vede affrontarsi due squadre di vip in una competizione di quiz di cultura generale. Padrone di casa sarà il conduttore Carlo Conti. Nel corso di ogni serata, due squadre composte ogni volta da tre celebrità differenti si sfideranno provando a mettere in ordine classifiche di ogni genere, dalla musica allo sport, passando per l’attualità, il cinema, la tv e la cultura. Il team che al termine della puntata avrà totalizzato il maggior numero di punti indovinando quante più risposte posizioni possibili sarà proclamato vincitore.

Top Dieci, le squadre della prima puntata

Ogni squadra sarà composta da esponenti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica. In questo primo appuntamento, il primo team sarà composto dall’attrice Serena Autieri (Tale e quale show, Un passo dal cielo e Notte prima degli esami), dalla star, tra gli altri, dei cinepanettoni Christian De Sica e dal comico napoletano Alessandro Siani. Dall’altro lato, il comico messinese Nino Frassica, l’attrice Maria Chiara Giannetta e l’attore e conduttore Rai Flavio Insinna.

Spazio anche ad alcuni ospiti speciali: saranno in studio infatti il cantautore Massimo Ranieri e il ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, che domenica sera sarà a Wembley nella finale di Euro2020 contro l’Inghilterra. Ecco cosa dovete sapere sulle due guest star della puntata serale di Top Dieci.

Massimo Ranieri, carriera e vita privata dell’ospite speciale di Top Dieci stasera 9 luglio 2021 su Rai1

Primo ospite speciale della puntata odierna di Top Dieci sarà Massimo Ranieri, cantautore napoletano classe 1951. All’anagrafe Giovanni Calone, noto per i successi musicali e le performance teatrali, in carriera si è cimentato anche nel cinema e nel doppiaggio. Con più di quattordici milioni di dischi venduti, è tra gli artisti italiani che hanno avuto più successo nel mondo.

L’esordio musicale avvenne nel 1964, quando fu notato all’interno di un bar dove si stava esibendo: divenne così spalla di Sergio Bruni e intraprese un tour negli Stati Uniti con il nome di Gianni rock. Il successo giunse però anni più tardi, soprattutto grazie alle sue performance nelle varie edizioni di Canzonissima: nel 1969 si classificò al terzo posto con Se bruciasse la città. Il primo album omonimo risale invece al gennaio del 1970. Da lì in poi è partita una lunga carriera di successi, tra cui si ricordano Perdere l’amore, Rose rosse, Ti penso e ‘O surdato ‘nnamurato.

Massimo Ranieri ha una figlia, Cristiana Calone, riconosciuta soltanto quando la ragazza aveva 24 anni. Cristiana è nata dall’amore con Franca Sebastiani, morta nel 2015.

Roberto Mancini, carriera e vita privata dell’ospite speciale di Top Dieci stasera 9 luglio 2021 su Rai1

Seconda guest star del primo appuntamento con Top Dieci è il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, che domenica sera sarà sul prato di Wembley per la finalissima di Euro2020. Marchigiano, Mancini è nato a Jesi il 27 novembre 1964, ed è un ex calciatore e ora allenatore che ha lasciato il segno nella storia del calcio italiano. Soprannominato “Il Mancio”, è difatti considerato fra i migliori centrocampisti offensivi della storia del calcio nostrano.

Ha debuttato in Serie A con la maglia del Bologna nel 1981, non ancora diciassettenne, per poi diventare negli anni a seguire assieme a Gianluca Vialli un simbolo della Sampdoria, di cui è il recordman di presenze e reti, avendovi disputato 566 partite e segnato 173 gol. Dopo aver militato nel club genovese per quindici anni, dal 1982 al 1997, con cui ha vinto un campionato italiano nella stagione 1990-91, quattro coppe Italia e una Coppa delle Coppe nel 1991, ha vestito i colori biancocelesti della Lazio per tre anni: qui il suo palmares si è arricchito con uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Uefa. La sua carriera da calciatore si è chiusa con una breve parentesi nel club inglese del Leicester City nel 2001.

Da allenatore, prima di prendere le redini della Nazionale italiana dopo il tracollo della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia nel 2018, ha guidato la Fiorentina, la Lazio, per due volte l’Inter, il Manchester City, il Galatasaray e lo Zenit S. Pietroburgo. Fra queste si ricordano maggiormente i tre Scudetti consecutivi alla guida dei nerazzurri dal 2006 al 2008 e la Premier League inglese con il Manchester City conquistata all’ultimo respiro.

Per quanto riguarda la vita privata, Mancini è stato sposato con Federica Morelli fino al 2015. La coppia ha avuto tre figli: Filippo, Andrea e Camilla. Attualmente ha una relazione con Silvia Fortini, con cui si è risposato nel 2018.