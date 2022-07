Top Dieci stasera su Rai1: format e ospiti della seconda puntata

Proseguono le repliche di Top Dieci su Rai1. Stasera 1 luglio alle 21,25 andrà in onda la seconda puntata dell’edizione 2021, trasmessa la scorsa primavera. Alla conduzione, come sempre, Carlo Conti, volto dello show sin dalla sua prima edizione. Il format prevede due squadre di vip, provenienti dal mondo dell’arte, della musica e dello spettacolo, affrontarsi in sfide tanto divertenti quanto impegnative. Da un lato tre donne, fra cui Diletta Leotta, e dall’altro altrettanti uomini, capitanati da Rocco Papaleo. La visione è già disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme a tutte le puntate delle varie edizioni.

Top Dieci, format e ospiti di stasera 1 luglio 2022 su Rai1

In ogni puntata di Top Dieci, due squadre di tre concorrenti si affrontano nel segno della cultura generale. Ogni sfida infatti li mette di fronte a domande che possono toccare gli argomenti più disparati fra attualità, moda, spettacolo, musica e storia contemporanea. C’è spazio anche per alcuni quesiti su gusti e abitudini degli italiani negli ultimi 60 anni, senza dimenticarne manie e simpatici difetti. Ogni tema è anticipato da una clip introduttiva che aiuta i concorrenti a contestualizzare il periodo storico di riferimento tramite le immagini di personaggi illustri ed eventi principali. La squadra che, al termine della sfida, ha totalizzato più punti viene proclamata vincitrice della puntata.

Ogni episodio di Top Dieci vanta la presenza di sei ospiti vip, tre uomini e tre donne, che compongono le due squadre sfidanti. Per i primi, stasera tocca agli attori Rocco Papaleo, Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini. Per le donne invece spazio a Diletta Leotta con al suo fianco le cantanti Anna Tatangelo e Sabrina Salerno. Ospite speciale di stasera è invece Umberto Tozzi, protagonista di una sfida a sé stante. I concorrenti infatti devono mettere in ordine crescente cinque brani in base alle settimane di permanenza ai vertici delle classifiche nazionali. Ti amo o Gloria, qual è la più grande hit dell’artista? Non resta che attendere la puntata di Top Dieci per scoprirlo.