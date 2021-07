Top Dieci, Carlo Verdone e Loredana Bertè ospiti della puntata del 30 luglio 2021 su Rai1

Stasera 30 luglio 2021 alle 21,25, subito dopo la fine di Techetechetè, Rai1 proporrà l’ultima replica di Top Dieci, varietà che vedrà affrontarsi due squadre di vip in una competizione di tipo culturale. Padrone di casa sarà come sempre il conduttore Carlo Conti, guida di show e quiz tra i più seguiti del palinsesto.

Nel corso di ogni serata, due squadre composte ogni volta da tre celebrità differenti si sfideranno su classifiche di ogni genere, dalla musica allo sport, passando per l’attualità, il cinema, la tivù e la cultura. Il team che al termine della puntata avrà totalizzato il maggior numero di punti indovinando quante più risposte possibili sarà proclamato vincitore.

Ogni squadra vanta tra le sue fila esponenti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica. In questo appuntamento, ci sarà una vera “battaglia dei sessi”. La prima squadra sarà infatti composta da tre uomini: l’attore e conduttore televisivo Paolo Conticini, il comico Gabriele Cirilli e il conduttore radiofonico Sergio Friscia. La seconda, tutta al femminile, potrà far leva sulla cultura generale del terzetto di attrici formato da Serena Rossi, Marisa Laurito e Tosca D’Aquino.

Come sempre, alla corte di Carlo Conti giungeranno due ospiti speciali che racconteranno lati inediti o poco conosciuti delle loro vite. Stasera sarà il turno di Carlo Verdone e Loredana Bertè. Ecco quello che dovete sapere sulle due guest star di Top Dieci stasera su Ra1.

Carlo Verdone, carriera e vita privata dell’attore ospite di Top Dieci stasera 30 luglio

Il primo ospite di Top Dieci sarà stasera il grande attore Carlo Verdone. Nato a Roma il 17 novembre 1950, è uno degli attori che più incarnano la cultura della capitale nel mondo del cinema. Figlio del dirigente del Centro sperimentale di cinematografia Mario Verdone, si è diplomato al liceo classico e poi ha conseguito una laurea in Lettere Moderne con il massimo dei voti. Il suo primo approccio con la recitazione avvenne grazie al teatro e, più nello specifico, al cabaret, mentre sul grande schermo esordì in La luna di Bernardo Bertolucci.

Il rapporto di Carlo Verdone con il cinema passò sin da subito anche attraverso la regia. È infatti cineasta e protagonista di Un sacco bello, film diretto grazie agli insegnamenti di Sergio Leone. Il successo giunse subito, anche con il secondo film Bianco, rosso e Verdone, tanto che in molti iniziarono a definirlo l’erede naturale di Alberto Sordi per la sua innata capacità di trasporre al cinema la vita di un italiano medio durante gli Anni Ottanta.

Negli anni 2000 il suo successo si è mantenuto ad alti livelli grazie all’uscita di film come Grande, grosso e… Verdone, Io, loro e Lara e Posti in piedi in paradiso. Il suo ultimo film è Si vive una volta sola, a lungo rimandato a causa della pandemia da Covid-19 e poi uscito direttamente in streaming su Prime Video.

Per quanto riguarda la vita privata, Carlo Verdone è fratello del regista Luca e di Silvia, moglie di Christian De Sica. È stato sposato per sedici anni, dal 1980 al 1996, con Gianna Scarpelli, dalla quale oggi è legalmente separato, ma non divorziato. Da lei, Verdone ha avuto due figli, entrambi apparsi tramite brevi camei in alcuni suoi film: Giulia, nata nel 1986, ha recitato in Al lupo al lupo e Viaggi di nozze, mentre Paolo è presente in Grande, grosso e… Verdone, Io, loro e Lara e, con una parte più corposa, in Posti in piedi in paradiso. Attivo sui social, ha un account Instagram seguito da 361 mila persone.

Loredana Bertè, carriera e vita privata della cantautrice ospite stasera di Top Dieci

Seconda guest star di Top Dieci sarà Loredana Bertè, una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Sorella minore della grande Mia Martini, vanta una lunga carriera musicale durante la quale ha pubblicato 17 album in studio, 5 dal vivo, 2 EP e 4 raccolte ufficiali, vendendo oltre 7 milioni di dischi.

Nata nel 1950 in provincia di Reggio Calabria, si trasferì a Roma assieme alla madre e alla sorella nel 1965, a seguito della separazione dei suoi genitori. Il successo discografico arrivò però soltanto nel 1975, quando pubblicò il singolo Sei bellissima, canzone che ne esalta le capacità canore ed espressive.

Da qui iniziò una lunga carriera in cui spaziò fra più generi, mantenendosi sempre sulla cresta dell’onda. Arrivarono successi come E la luna bussò, Non sono una signora e In alto mare. La sua variabilità di stili e anche di costumi le ha attirato negli anni numerose critiche, tra cui quelle del Festival di Sanremo 1986, quando si presentò con un costume che simulava una gravidanza per l’esibizione del brano Re.

Negli ultimi anni sta rivivendo una vera seconda vita artistica, grazie anche alle collaborazioni con le nuove star della musica italiana. Nel 2018 è uscito il singolo Non ti dico no con i salentini Boomdabash, seguito dall’album LiBertè e dal ritorno a Sanremo nel 2019 con il singolo Cosa ti aspetti da me, con cui si è classificata quarta nonostante le tre standing ovation dell’Ariston. Di recente è uscito anche un nuovo singolo pubblicato con Emma, Che sogno incredibile.

Per quanto riguarda la vita privata, Loredana Bertè ha vissuto relazioni molto movimentate. Negli anni Settanta è stata fidanzata con il tennista Adriano Panatta e con Red Canzian, prima di sposare nel 1983 Roberto Berger, figlio dell’imprenditore miliardario del caffè Hag. Il matrimonio è durato solo quattro anni, tanto che poi nel 1989 la cantautrice ha sposato il campione svedese di tennis Björn Borg, presentatole proprio dal suo ex Panatta. La relazione fu molto turbolenta, tanto che entrambi gli sposi tentarono il suicidio a distanza di due anni l’uno dall’altra. I due si sono lasciati nel 1992 e attualmente la cantautrice non è legata a nessuno. Loredana è molto seguita sui social, tanto che il suo account Instagram loredanaberteofficial vanta 291 mila follower.