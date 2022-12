Tony Sperandeo protesta per il ritardo e viene fatto scendere dall’aereo

Tony Sperandeo, noto attore italiano, protesta per il ritardo dell’aereo che avrebbe dovuto portarlo da Milano a Palermo rivolgendosi con toni accesi all’equipaggio. Dopo essersi imbarcato, è stato fatto scendere scortato dalla Polizia verso l’interno dell’aeroporto.

Tony Sperandeo fatto scendere dall’aereo

Lo spiacevole episodio è avvenuto all’aeroporto di Malpensa. L’attore doveva rientrare a Palermo con un volo Wizzair ma, a causa della mancanza di due membri dell’equipaggio, c’è stato un ritardo di due ore. Bloccati al gate e successivamente sul bus che doveva condurli a bordo, tutti i passeggeri e lo stesso Sperandeo hanno protestato. Ma le dimostranze dell’attore sono apparse eccessive all’equipaggio della WizzAir.

Una volta salito sull’aereo, l’uomo ha infatti continuato a manifestare il suo disappunto ed è per questo stato invitato dal comandante a scendere e rientrare in aeroporto. L’addetto ha giudicato le sue lamentele un po’ troppo animate e accusandolo di minacce nei confronti dell’equipaggio di bordo. L’attore ha lasciato il velivolo scortato dalla Polizia.

«Volevo solo ricevere spiegazioni»

Sperandeo ha respinto le accuse al mittente affermando di essersi semplicemente lamentato e di aver chiesto delle spiegazioni ma di non aver minacciato nessuno: «É inaccettabile che un cittadino non possa protestare per un disservizio e gli venga riservato questo trattamento. Chiedevo una spiegazione e mi aspettavo almeno delle scuse per la lunga attesa».

L’uomo si è già rivolto allo studio legale Palmigiano e associati, che da anni opera nel settore del diritto dei trasporti, per agire nei confronti della compagnia. L’avvocato Alessandro Palmigiano fa sapere di aver già diffidato la compagnia per aver causato un grave danno all’immagine dell’attore. «Il mio assistito stava esercitando un legittimo diritto di protesta nei confronti dell’equipaggio, che si era presentato in aeroporto in ritardo, bloccando un intero volo e decine di passeggeri», ha aggiunto. La vicenda è stata segnalata anche all’Enac.