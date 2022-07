È morto Tony Sirico, era Paulie Gualtieri ne “I Soprano”

L’attore Tony Sirico, che ha interpretato il personaggio di Paulie Gualtieri nella celebre serie I Soprano, è morto all’età di 79 anni. Lo ha annunciato il suo manager, senza precisare le cause della morte. L’attore italo-americano si è spento in una casa di cura di Fort Lauderdale, in Florida.

Tony Sirico, la carriera dell’attore

Italo-americano nella serie tv e italo-americano nella vita, Gennaro Anthony Sirico Jr. era nato a Brooklyn il 29 luglio 1942, in una famiglia di origini campane. Dopo una gioventù turbolenta, durante la quale aveva lavorato per il boss mafioso Carmine Persico all’interno della famiglia Colombo, venendo arrestato per ben 28 volte, Sirico aveva iniziato la carriera nel cinema come caratterista, interpretando quasi sempre proprio la parte del criminale di origini italiane: nel cast di Quei bravi ragazzi, Pallottole su Broadway, La dea dell’amore, Harry a pezzi, Triplo gioco e Mickey occhi blu, aveva poi raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Paulie Gualtieri, uno dei principali alleati del boss Tony Soprano nella serie I Soprano, appunto. Curiosità: prima di accettare di interpretare il ruolo di Gualtieri, apparso in tutte e sei le stagioni della serie, andata in onda tra 1999 e il al 2007, Sirico chiese che il suo personaggio non diventasse mai un informatore della polizia.

Tony Sirico, il saluto del compagno di set

La notizia della morte di Sirico è stata condivisa su Instagram anche da Michael Imperioli, Christopher Moltisanti ne I Soprano: «Tony era unico: duro, fedele e generoso come non ho mai visto nessuno in vita mia. Sono stato al suo fianco nella buona e nella cattiva sorte. Ma soprattutto buona. E abbiamo riso tanto insieme. Siamo stati in sintonia come Christopher e Paulie e sono orgoglioso di dire che ho fatto molto del mio lavoro migliore e più divertente con il mio caro amico Tony. Mi mancherà per sempre».

LEGGI ANCHE: È morto “l’uomo Del Monte”