Chi è Tony Murphy, nuovo presidente della Corte dei Conti europea

È l’irlandese Tony Murphy il nuovo presidente della Corte dei Conti europea. Eletto oggi dai membri dell’organismo europeo, assumerà ufficialmente il nuovo incarico l’1 ottobre 2022, diventando così il dodicesimo presidente dell’istituzione. Subentra a Klaus-Heiner Lehne, presidente in carica dall’ottobre 2016, con un mandato rinnovabile di tre anni.

I am very honoured to have been elected @EUAuditors President by my fellow Members today. I very much look forward to starting my mandate on 1 October as a proud European, Irishman and Auditor.

— Tony Murphy (@TonyMurphyECA) September 20, 2022