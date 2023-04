Toni Servillo, malore sul palco a Parigi: ricoverato in ospedale

Si trovava sul palco, durante uno dei suoi spettacoli, quando è stato colto improvvisamente da malore: Toni Servillo stava recitando sul palcoscenico del teatro Odeon di Parigi durante una rappresentazione unica di Voci di Dante. Immediata l’interruzione della rappresentazione, come confermato da un giornalista dell’AFP.

Malore vagale sul palco per Toni Servillo

Il celebre attore sarebbe caduto, davanti agli spettatori, a causa di un malore determinato da un malessere cosiddetto vagale, avvenuto circa mezz’ora dopo l’inizio dello spettacolo. L’uomo si è accasciato sul palco ma, nel cadere, ha urtato il leggio, procurandosi una ferita a un orecchio. I portavoce del teatro parigino hanno rassicurato sulle condizioni dell’attore, affermando che sta bene. L’attore infatti avrebbe voluto riprendere lo spettacolo sin da subito, ma per precauzione è stato convinto a farsi accompagnare all’ospedale Cochin per i controlli del caso.

La tournée teatrale

Un tutto esaurito per Toni Servillo, che stava recitando in italiano i testi dello scrittore napoletano Giuseppe Montesano, uno dei più importanti autori italiani contemporanei, romanziere, critico letterario e traduttore. Lo stop definitivo alla rappresentazione è giunto dopo circa 45 minuti dalla caduta dell’attore. Servillo era arrivato a Parigi da due giorni per l’evento che inaugura Passions italiennes, la settimana dedicata alla cultura italiana a Parigi, e sarebbe dovuto rientrare in Italia nella giornata di oggi.

Lo spettacolo rientra nella produzione del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, dopo una serie di altre tappe all’estero è giunto a Parigi con il supporto dell’Istituto italiano di cultura. La presentazione avviene in lingua italiana, ma con sovra titoli in francese. Il testo rappresenta un viaggio interiore in cui i personaggi sono accomunati da un racconto che li guida a partire dal presente.