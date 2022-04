Toni Capuozzo: moglie, figli e malattia del giornalista inviato di guerra

Giornalista e scrittore italiano, Toni Capuozzo è noto soprattutto per la sua attività da inviato di guerra tramite cui ha documentato i conflitti nell’ex Jugoslavia, in Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan: vediamo chi sono sua moglie e i suoi figli e che malattia si è trovato ad affrontare.

Chi è Toni Capuozzo

Nato nel 1948, si è laureato in sociologia all’Università di Trento per poi iniziare l’attività di giornalista lavorando al quotidiano Lotta Continua e diventare professionista nel 1983. Dopo la chiusura del giornale, ha scritto per Reporter e per i periodici Panorama Mese ed Epoca. Occupatosi di mafia per il programma Mixer di Giovanni Minoli, è stato inviato per la trasmissione L’istruttoria e ha collaborato con numerose testate giornalistiche del gruppo editoriale Mediaset (TG4, TG5 e Studio Aperto).

Vicedirettore del TG5 fino al 2013, dal 2000 ha curato e condotto Terra!, settimanale del telegiornale della rete ammiraglia per dieci anni poi in onda su Rete Quattro. Ha tenuto inoltre, su TGCOM24, la rubrica Mezzi Toni e realizzato, nel 2021, il reportage Il sogno di una cosa dedicato ai cento anni del PCI.

Toni Capuozzo: moglie e figli

Capuozzo è sposato con una donna di cui non è nota l’identità ed è “genitore di due figli e mezzo”. Oltre ai due figli naturali, ai tempi della guerra nell’ex Jugoslavia il cronista aveva infatti preso sotto la sua ala protettiva un ragazzo bosniaco di nome Kemal. Oggi quasi trent’enne, aveva pochi mesi di vita quando fu vittima dei bombardamenti serbi. Dopo che sua madre morì e lui perse una gamba, il giornalista decise di portarlo in Italia prima che cominciasse a camminare affinché fosse dotato subito di una protesi, si occupò di lui e lo tenne con la sua famiglia fino al compimento dei cinque anni. A quel punto, su decisione del tribunale dei minori, Kemal tornò dal padre naturale a Sarajevo.

Toni ha comunque continuato ad andare a trovarlo e non ha esitato a mobilitarsi per lui anche quando, di recente, ha dovuto combattere contro un tumore.

Toni Capuozzo: la malattia

A seguito di un malore accusato a novembre 2019, il giornalista ha subito un’operazione chirurgica. A darne l’annuncio era stato lui stesso a intervento concluso: “Adesso, a cose fatte, posso dirvelo. Questo vecchio cuore malandato vi vuole bene, ma non vi libererete facilmente di me“.