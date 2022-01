Tonga dopo lo tsunami teme il Covid: cosa sapere

Tonga dopo la violentissima eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai di sabato 15 gennaio è ancora isolata. L’unico cavo in fibra ottica per le telecomunicazioni che collega l’isola al resto del mondo è stato gravemente danneggiato e la quasi mancanza di comunicazioni, fatta eccezione per i pochi telefoni satellitari messi a disposizione dalle ambasciate, stanno creando problemi alla gestione dei soccorsi.

La Nasa: «Un’eruzione 500 volte più potente della bomba di Hiroshima»

L’eruzione nell’arcipelago polinesiano del sud Pacifico ha provocato uno tsunami con onde alte fino a 15 metri in mare aperto e portato a «un disastro senza precedenti», come dichiarato dallo stesso governo di Tonga in una nota: si tratta dell’eruzione più forte degli ultimi tre decenni e i danni non sono ancora calcolabili. Al momento le vittime accertate sono tre: due cittadini di Tonga e una 50enne britannica, Angela Glover, che da tempo risiedeva sull’isola. La Nasa ha stimato che la violenza dell’eruzione è stata equivalente a 5-10 megatoni di Tnt (tritolo). Una forza, come ha spiegato James Garvin, scienziato a capo del Goddard Space Flight Center dell’agenzia, superiore di 500 volte a quella della bomba atomica sganciata dagli Stati Uniti su Hiroshima, in Giappone, alla fine della Seconda Guerra mondiale.

Dopo l’eruzione e lo tsunami a Tonga scatta l’allarme Covid

Dopo lo tsunami, ora Tonga si preoccupa per il Covid. Finora il regno ha registrato un solo caso ma il virus potrebbe arrivare insieme con i soccorritori da Australia e Nuova Zelanda. Ieri, 18 gennaio, l’Onu si è impegnato a mantenere lo Stato Covid free. «Tonga è un Paese zero Covid e ha protocolli molto rigidi a riguardo», ha detto il portavoce dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), Jens Laerke. L’Oms considera una priorità evitare il più possibile ogni tipo di contaminazione, ha ribadito il portavoce Christian Lindmeier.

Serviranno almeno quattro settimane per ripristinare la connessione a Tonga

A causa del danneggiamento del cavo sottomarino, da sabato migliaia di abitanti di Tonga non si sono potuti mettere in contatto con l’esterno. Lo stesso governo ha avuto difficoltà a coordinare i soccorsi. Ceneri e polveri hanno reso inutilizzabile l’aeroporto in modo da permettere ai primi aerei con beni di prima necessità e medicinali di atterrare. SubCom, l’azienda Usa che si occupa della manutenzione di circa 50 mila chilometri di cavi sottomarini nell’oceano Pacifico meridionale, sta collaborando con l’azienda di telecomunicazioni locale Tonga Cable per organizzare la riparazione del cavo. «La SubCom afferma che ci vorranno almeno quattro settimane per ripristinare la connessione di Tonga», ha spiegato il governo.