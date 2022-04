Tommaso Stanzani racconta la crisi con Zorzi: “Ho lanciato le sue scarpe”

Insieme da diversi mesi e conviventi a Milano, Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi proseguono la loro relazione a gonfie vele e presto festeggeranno il loro primo anniversario: come in tutte le coppie, anche tra loro non sono mancati piccoli momenti di crisi come quello che ha raccontato l’ex ballerino di Amici.

Tommaso Stanzani racconta la crisi con Zorzi

Durante l’intervista a Whoopsee, a Tommaso è infatti stato chiesto di menzionare “una cosa bella e una brutta sul suo fidanzato”. Tra i ricordi belli ha citato una festa che l’ex gieffino ha organizzato per lui in Puglia ma anche i momenti privati che vivono quando sono sul divano con gli animali. Tra quelli brutti ha parlato invece di una crisi legata alla propria gelosia. “Io non sono geloso di cosa fai ma sto molto attento ai piccoli dettagli”, ha dichiarato spiegando che in quell’occasione lo aveva infastidito una cosa che Zorzi aveva fatto, “che per lui non era niente e invece per me era tanto”.

Arrabbiato per la situazione che si era venuta a creare, ha dunque iniziato a prendere le sue scarpe una alla volta e a lanciarle in giro per casa al solo scopo di far irritare Tommaso, che non sopporta il disordine. “Lui ne ha tante di scarpe, le ho lanciate a caso in modo molto tranquillo. Però ci sta anche un po’ litigare, altrimenti…”, ha aggiunto.

La reazione di Zorzi

Il fidanzato del ballerino ha voluto commentare a suo modo l’intervista condividendola nelle sue storie Instagram e limitandosi a scrivere un “Ma non è vero” accompagnato da un’emoji che ride. Già nella sua intervista a Verissimo aveva comunque avuto modo di parlare della gelosia del compagno: “Se voglio andare a ballare da solo non posso, è molto geloso. Io invece sono un finto non geloso, diciamo che sono troppo orgoglioso per esserlo platealmente”.