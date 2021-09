Tommaso Eletti al GF Vip: perché la scelta fa discutere

La scelta di inserire nel cast del Grande Fratello vip Tommaso Eletti fa discutere. Come scrive Selvaggia Lucarelli su Facebook «per molti sarà un perfetto sconosciuto, per i telespettatori più autolesionisti (tra cui me) che guardano Temptation Island è uno dei concorrenti più discussi dall’esordio della trasmissione».

Chi è Tommaso Eletti

La ragione è presto detta. Tommaso Eletti, 21 anni, romano, è entrato, da perfetto sconosciuto, nella trasmissione di Canale 5 in coppia con la fidanzata Valentina Nulli che di primavere ne conta 40.

I due raccontano di voler mettere alla prova il loro rapporto perché il giovane Tommaso soffre di una gelosia morbosa nei confronti della sua bionda e butulinica fidanzata.

Selvaggia Lucarelli descrive Tommaso Eletti

Come cita ancora la Lucarelli su Facebook: «il ragazzo manifesta una gelosia morbosa, un senso del controllo patologico, un atteggiamento di dominanza e di totale, inquietante insofferenza di fronte a qualsiasi sprazzo non dico di libertà, ma di normalità della fidanzata. Lui, nonostante la giovane età, ha già ideato una sorta di shari’a in salsa pariolina, per cui lei ‘sa quanto sono malato’ (auto-assolve la sua gelosia come fosse un male incurabile) e dunque deve adottare una serie di comportamenti che non acuiscano la sua malattia».

E la giornalista ricorda alcuni episodi testimoniati dal docu-reality: «Valentina a 40 anni non deve indossare bikini, deve mettere costumi interi o copricostume, perché ‘il suo corpo è sacro’, dice lui. ‘Se vuoi che divento meno geloso devo vedere che ti comporti bene’, afferma. E nel vedere le immagini di lei vestita o svestita come le pare, senza la sua presenza vigile commenta: ‘Si vuole mettere i vestiti sexy, vuol dire che vuole essere sexy per questi ragazzi. Si vuole sentire bella senza di me, brava!’ o ‘Le ho preso i costumi interi e si mette il bikini? Stupida!’, ‘Il bikini è la prima e l’ultima volta che lo mette’.

Il tradimento di Tommaso

L’epilogo di questa farsa medievale è che Tommaso, alla prima tentazione, finisce tra le braccia di Giulia Cerini e dalla trasmissione se ne esce single. Valentina lo molla, ma l’atteggiamento da maschio del paleolitico si protrae nei confronti di colei che la Lucarelli definisce «la nuova vittima»

«Se ti rifai il seno non ti faccio uscire, devi stare con me» annuncia Eletti.

Eletti, un maschilista in prima serata

Selvaggia Lucarelli fa notare come in un periodo storico dove – finalmente – si sta prendendo consapevolezza e coscienza dei pericoli e dei rischi connessi ai femminicidi e alla violenza sulle donne permettere a una figura come quella dell’Eletti di andare in onda – addirittura in qualità di VIP – in prima serata su Canale 5 appaia se non altro fuori luogo.

L’opinionista e blogger ammonisce: «Da una parte i temi del sessismo, delle relazioni tossiche, della violenza sulle donne trattati con una nuova consapevolezza dai media. Dall’altra, gli stessi media che mandano messaggi ambigui. Che spacciano per ‘trash’ quello che è più semplicemente sbagliato. Tommaso Eletti ha avuto visibilità in un programma perché fa e dice cose profondamente sbagliate e pericolose in una relazione e nel suo rapporto con una donna, cose che sono spesso il germe di sofferenze e perfino di drammi.

Un messaggio ambiguo e diseducativo

E in virtù di questo, Tommaso Eletti anziché diventare un monito, diventa una star. Gli viene data una seconda occasione di visibilità, un nuovo megafono da cui magari urlare slogan sessisti e diseducativi. Con un copione già scritto: alla prima frase maschilista, assisteremo agli occhioni sgranati del conduttore, al suo stupore pregno di riprovazione, alla lezioncina pubblica densa di biasimo perché ‘Tommaso, non si fa!’. E non importa che Tommaso l’abbiano chiamato proprio per quello. Perché l’ha già fatto e se il Grande fratello vip è fortunato, lo rifarà. L’importante è che lo share non venga maltrattato, mica le donne».