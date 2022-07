Tommaso Carollo e Alessandra De Camilli, chi è la coppia divisa dalla tragedia della Marmolada

Tommaso Carollo e Alessandra De Camilli sono la coppia divisa dalla tragedia della Marmolada. Il distacco del seracco, che ha causato 11 vittime, ha travolto anche i due compagni. Lei, 51enne di Schio, è sopravvissuta. Lui, 48 anni e manager di un’azienda di Pordenone, ha perso la vita. Adesso De Camilli comincia a ricordare cosa è avvenuto nei terribili, ultimi momenti insieme. “È stato lui a lanciare quell’urlo ‘via, via’. Ricordo la mano sulla spalla che mi spinge per proteggermi“, ha rivelato.

Tommaso Carollo e Alessandra De Camilli, la coppia separata dalla tragedia della Marmolada

Alessandra De Camilli, 51enne di Schio, è un architetto. Sembrava aver trovato la felicità al fianco di Tommaso Carollo, 48 anni e manager della Bertoja Rimorchi di Pordenone. Lo testimoniano i numerosi scatti che li ritraggono sorridenti, abbracciati, spesso sulla cima di montagne innevate. Proprio la passione per la scalata che all’inizio li aveva uniti, il 3 luglio li ha tragicamente e per sempre separati. Il crollo del seracco della Marmolada ha infatti travolto la coppia. De Camilli è rimasta in vita, mentre Tommaso Carollo è morto, forse nel tentativo di proteggere la compagna.

Il racconto degli ultimi istanti

Dal letto dal quale non riesce ancora ad alzarsi, Alessandra comincia a ricordare gli ultimi istanti insieme al suo compagno. Si trova ricoverata nel reparto di ortopedia dell’ospedale Santa Chiara di Torino, con fratture al braccio, al bacino e alle costole. “È stato lui a lanciare quell’urlo ‘via, via’. Ricordo la mano sulla spalla che mi spinge per proteggermi“, ha raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tommaso Carollo le ha salvato la vita.

“La sera prima avevamo dormito al rifugio Ghiacciaio della Marmolada. Eravamo partiti all’alba e, dopo aver scalato il ghiacciaio, stavamo rientrando, tanto che ci eravamo già levati i ramponi. Volevamo far presto perché sapevamo che nel pomeriggio ci sarebbe stata pioggia. Lui era scrupolosissimo, non azzardava mai. Nessuno ci aveva segnalato pericoli per il ghiacciaio o di valanghe“.

“Se io sono viva lo debbo solo a lui. Ricordo che eravamo vicinissimi, poco in là c’erano due turisti tedeschi. Prima abbiamo sentito quel rumore, ci siamo girati verso punta Rocca e abbiamo visto che veniva giù di tutto: ghiaccio, massi, neve. E poi ricordo quella voce che urla “via, via!”. Mi ha spinto, quindi ho perso i sensi. Dopo mi sono risvegliata annebbiata. Avevo dolori ovunque. Mi ricordo di un soccorritore e poi che agganciano il verricello dell’elicottero alla mia stessa imbracatura. Quando poi ho girato la testa ho visto il casco di Tommaso“.

Quando le è stato comunicato che Tommaso è morto, Alessandra ha pubblicato su Facebook una foto di loro due assieme. “Ti amo Tommaso. Da sempre e per sempre”. Riflettendo su quanto accaduto, la donna ha rivelato: “Mi aveva detto che il paradiso lo immaginava come la Marmolada. Forse quello è il posto dove ora vorrebbe essere“.