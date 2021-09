Tomb Raider: questa sera, 28 settembre 2021, su Tv8, tutti i film ispirati al videogioco con Lara Croft

L’attrice svedese Alicia Vikander è la protagonista di Tomb Raider, in onda questa sera martedì 28 settembre 2021, alle 21.20 su Tv8. Reboot della celebre saga cinematografica ispirata agli omonimi videogiochi sviluppati da CoreDesign e pubblicati da Eidos Interactive a partire dal 1996. Diretto dal regista Roar Uthaug e distribuito nelle sale cinematografiche nel 2018, il film prende spunto dal videogame uscito nel 2013 che, senza alcun collegamento coi precedenti, ha dato inizio a una nuova serie, raccontando la storia di una protagonista agli inizi, ancora giovane e inesperta. Esattamente lo stesso personaggio che ritroviamo al centro della pellicola in onda stasera.

Tomb Raider: Le cose da sapere sul film in onda su Tv8 alle 21.30

Tomb Raider: La trama del reboot

La 21enne Lara Croft, figlia di uno stravagante archeologo, non sa ancora cosa fare del proprio futuro. Tra una lezione all’università e l’altra, cerca di racimolare un po’ di denaro con un lavoro da pony express, che la porta in giro per le caotiche strade di Londra e l’aiuta a pagare l’affitto dell’appartamento che condivide con l’amica Sophie. Incerta, fragile, empatica, molto lontana dalla donna matura e inarrestabile che diventerà in futuro, fa quotidianamente i conti con la scomparsa del padre, partito in missione sette anni prima e mai più ritornato. Mentre tutti la invitano ad accettare l’ormai quasi inevitabile morte, la ragazza continua a non arrendersi a quella che sembra l’evidenza. E, spinta dalla convinzione che il genitore sia ancora vivo, si imbarcherà in un lungo viaggio per mare, che la condurrà sulle coste di una misteriosa isola al largo del Giappone, alla ricerca di una tomba leggendaria, ultima destinazione nota dell’avventuriero. Scortata dal capitano della nave Lu Ren, esplorerà i miti e le leggende che popolano il misterioso villaggio, con un look che già ricorda la sua futura divisa e i capelli legati. È solo dalla riuscita della missione che dipende il suo destino come futura Tomb Raider.

Tomb Raider: Il cast

Accanto ad Alicia Vikander che, ovviamente, interpreta Lara Croft, troviamo anche Dominic West nel ruolo di Papà Croft, Walton Goggins in quello dello spietato leader della Trinità, padre Mathias Vogel, Daniel Wu nella parte di Lu Ren, Hannah John-Kamen in quella della fidata amica Sophie e Kristin Scott Thomas in quella di Ana Miller. Da non dimenticare anche Antonio Aakeel (Nitin), Nick Frost (Max), Derek Jacobi (Mr. Yaffe) e Duncan Airlie James (Terry).

Tomb Raider: Tutte le trasposizioni cinematografiche del celebre videogioco

Dal successo dei videogame al grande schermo, il passo è stato breve. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico e critica ricevuto dal gioco, nel 2001 Lara Croft è sbarcata al cinema con la prima delle due pellicole della serie originale, interpretate e rese celebri da Angelina Jolie. Diretta da Simon West, Lara Croft: Tomb Raider si è conquistata il titolo di primo blockbuster di successo tratto da un prodotto videoludico. Un pubblico ben più ampio di quello dei gamer fa la conoscenza di un’eroina determinata e risoluta, costantemente in viaggio nei luoghi più pericolosi e sperduti del mondo alla ricerca di rarità, sepolcri nascosti e imperi dimenticati da secoli. Poliglotta, addestrata all’avventura e al combattimento, ha una missione: trovare le due metà di un antico manufatto perduto, in grado di conferire poteri illimitati. Per arrivare al traguardo, però, deve sconfiggere una spietata società segreta. Partendo da un budget di circa 115 milioni di dollari, la Paramount ha guadagnato dal film 274.703.340 milioni di dollari.

Un risultato straordinario che ha spinto la major hollywoodiana a progettarne un sequel, Tomb Raider: La culla della vita, sempre con Jolie nei panni di Croft ma con un regista differente: a West è subentrato, infatti, Jan De Bont. Uscito nel 2003, è il racconto del viaggio in Africa di Lara, alla ricerca del vaso di Pandora. Una vera e propria corsa contro il tempo per evitare che il malvagio dottor Reiss se ne impadronisca con lo scopo di distruggere l’umanità. Rispetto al primo, è stato un vero e proprio flop, con un incasso di poco più di 156 milioni di dollari e recensioni poco felici da parte dei critici. Nonostante fosse nell’aria l’idea di realizzare un terzo capitolo, non è mai andata in porto a causa del rifiuto dell’attrice statunitense di continuare a vestire i panni della protagonista. Passeranno più di 15 anni prima dell’uscita del reboot con Alicia Vikander, Tomb Raider, che ha riportato aficionados e non alle origini della storia. Per quanto riguarda, invece, il seguito, Tomb Raider: Obsidian, il processo di lavorazione è stato notevolmente rallentato da una serie di intoppi legati alla pandemia. Stando alle ultime notizie trapelate, il progetto sarebbe ancora in alto mare perché la sceneggiatura curata dalla regista Mischa Green non avrebbe ancora ricevuto il via libera ufficiale dalla casa di produzione MGM. Ai fan, tocca ancora pazientare parecchio.