Tomb Raider, Amazon Games farà il nuovo capitolo per Ps5 e Xbox Series X

Tutto pronto per il nuovo capitolo di Tomb Raider. La cacciatrice di tesori Lara Croft, icona del gaming sin dall’esordio nel 1996, tornerà grazie a un accordo fra la Crystal Dynamics (creatrice dell’ultima trilogia) e Amazon Games. Pur non avendo ancora titolo o data di uscita ufficiali – si parla di una presentazione nel corso del 2023 – sono già disponibili alcuni dettagli. Innanzitutto, il videogioco vanterà l’innovativo motore grafico Unreal Engine 5 di Epic Games, ultima generazione di sviluppo videoludico. Nessuna componente multiplayer, ma soltanto una narrazione per giocatore singolo. Sarà inoltre un titolo multipiattaforma e si pensa possa uscire su PlayStation 5, Xbox Series S/X e PC. Amazon ha confermato la presenza di «tutti gli elementi del franchise, dall’esplorazione agli enigmi con un personaggio sicuro di sé». Il nuovo videogioco continuerà dunque la storia di Lara Croft nella serie di Tomb Raider. Ecco tutte le versioni del personaggio.

We are excited to announce that we have partnered with @CrystalDynamics on the next major entry in the @TombRaider series, which will continue Lara Croft’s saga in a single-player, story-driven multiplatform adventure. Learn more here!

Tomb Raider, la storia di Lara Croft dal cult del 1996 all’ultimo capitolo

La nascita con Core Design e il passaggio a Crystal Dynamics

La storia di Lara Croft ha inizio nel Natale di 26 anni fa, nel 1996, con la pubblicazione del primo capitolo di Tomb Raider per PlayStation, Sega Saturn e PC. Opera di Core Design ed Eidos Interactive, nel videogame la protagonista era trattata alla stregua di un’attrice, tanto che la copertina recitava “Tomb Raider, featuring Lara Croft”. Alla ricerca di un antico artefatto noto come Scion, la tombarola per eccezione doveva affrontare nella sua prima avventura Jacqueline Natla, ricca imprenditrice che si rivela una signora di Atlantide. Core Design ha proseguito la storia del personaggio per altri cinque capitoli con l’approdo su PlayStation 2.

Lara Croft Tomb Raider: Angel of Darkness però presentò più di qualche problema, causando grosse perdite monetarie e la fine del rapporto con Core Design. Nel capitolo ambientato a Parigi, la protagonista si ritrova accusata di omicidio. Si tratta del primo e finora unico episodio in cui è possibile controllare un personaggio differente da Lara, ossia il giovane e tenebroso Kurtis. Per la versione italiana, i Litfiba di Piero Pelù fecero la colonna sonora con la canzone Larasong. Il passaggio dei diritti a Crystal Dynamics sbarcò con Tomb Raider: Legend, con Lara alla ricerca della spada Excalibur. Nel titolo Ps2, come nei due sequel Anniversary e su Ps3 Underworld, la protagonista presenta un nuovo look e il motore grafico è completamente rinnovato con il Crystal Engine. Per la prima volta però la nuova trilogia permette di conoscere l’infanzia di Lara e il rapporto con i genitori scomparsi.

La trilogia reboot e lo sbarco al cinema con Jolie e Vikander

L’acquisizione di Eidos, da sempre editrice della saga, da parte di Square Enix portò alla terza riscrittura del personaggio di Lara Croft. È nato così il reboot del 2013 che riporta la serie alle origini, come denota il titolo Tomb Raider. La protagonista è un’adolescente che ha da poco concluso l’università e si imbarca nella sua prima spedizione. Inesperta e immatura, deve fare ancora conoscenza con il mondo esterno e le difficoltà di una tombarola professionista. Il capitolo, ad oggi il più venduto dell’intera saga, la vede sulla leggendaria isola giapponese di Yamatai alle prese con un’antica leggenda. Hanno fatto seguito altri due capitoli per Ps4 e Xbox One, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, ambientati in Russia e America Latina.

Negli anni, Lara Croft è apparsa in vari videogame, tra cui Fortnite, ma ha anche oltrepassato la barriera videoludica. Impossibile non citare il cinema con i tre film all’attivo. Nei primi due con regia di Simon West e Jan de Bont aveva il volto di Angelina Jolie, mentre nel terzo è interpretata dalla premio Oscar Alicia Vikander. Quest’ultimo inoltre è un libero adattamento del reboot 2013. Lara Croft è protagonista anche di vari fumetti e libri, tra cui I diecimila immortali del 2014 e La lama di Gwynnever del 2018. E ancora, come dimenticare la parodia italiana di Sabrina Impacciatore, disponibile ancora su Youtube.