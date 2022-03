Tomaso Montanari, chi è: vita privata dello storico dell’arte

Storico dell’arte, accademico e saggista italiano, Tomaso Montanari è il rettore dell’Università per stranieri di Siena con all’attivo numerose pubblicazioni ma anche lavori in televisione: vediamo chi è e quali sono i dettagli noti sulla sua vita privata.

Chi è Tomaso Montanari

Laureatosi nel 1994 in Lettere Moderne, svolge attualmente il ruolo di professore ordinario di Storia dell’Arte moderna all’Università per stranieri di Siena, dopo aver insegnato all’Università della Tuscia, a Roma Tor Vergata e alla Federico II di Napoli. Considerato uno dei più autorevoli specialisti della storia dell’arte europea dell’età barocca, su cui ha scritto oltre cento saggi in riviste scientifiche, è anche presidente del Comitato tecnico scientifico per le Belle Arti del Ministero per i Beni Culturali (cui appartiene per nomina del Consiglio Universitario Nazionale) e membro del Comitato scientifico degli Uffizi.

Oltre che su riviste, scrive anche su alcuni quotidiani italiani tra cui Il Fatto Quotidiano e Repubblica dove, al venerdì, tiene la rubrica Ora d’Arte. Fino al 2013 ha scritto anche per il Corriere Fiorentino, dorso locale del Corriere della Sera col quale ha interrotto la collaborazione per incompatibilità con la linea editoriale.

Vincitore del premio Giorgio Bassani di Italia Nostra, Montanari ha anche ricevuto dal Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano l’onorificenza di Commendatore “per il suo impegno a difesa del nostro patrimonio” ed è stato membro della Commissione per la riforma del Ministero per i Beni Culturali istituita dal ministro Massimo Bray nel 2013.

Tomaso Montanari: tv e vita privata

Oltre all’attività autorale, lo storico dell’arte ha anche lavorato in televisione ideando e conducendo i programmi televisivi La libertà di Bernini e La vera natura di Caravaggio su Rai Cinque. In seguito ha condotto, sempre sul medesimo canale, I silenzi di Vermeer e Velazquez. L’ombra della vita. L’impegno televisivo lo ha visto poi alla conduzione di Favole forme figure per Loft, la tv del Fatto Quotidiano.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Tomaso ha sempre mantenuto il massimo riserbo. Ha infatti sempre parlato dei suoi progetti professionali e non della vita privata, motivo per cui non è dato sapere se sia sposato/fidanzato o se abbia figli. Quanto invece a età e origini, è nato a Firenze il 15 ottobre 1971 (ha dunque 50 anni).