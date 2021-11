Tom Holland sarà ancora Spider-Man: l’annuncio a pochi giorni dall’uscita di No Way Home

Giorni interi, anzi settimane, a disperarsi per la fine di un ciclo e ora, invece, l’esultanza per qualcosa che non sembra essere destinato a finire. Tom Holland sarà ancora Spider-Man, almeno per altri tre film. La conferma arriva da Amy Pascal, business executive e produttrice della trilogia di Spider-Man. «Non sarà l’ultimo film che realizzeremo con Marvel, né l’ultimo Spider-Man», ha dichiarato. Ma non è finita, perché a questo si è aggiunta la rivelazione su Tom Holland, il protagonista della trilogia Homecoming, uno degli Uomo ragno più amati dal pubblico: «Ci stiamo preparando per iniziare i lavori su un nuovo film del MCU con Tom Holland. Sarà la prima parte di una trilogia. Abbiamo completato la prima e ora passiamo alla seconda». Il quarto film con il 25enne attore inglese sarebbe già in pre-produzione e Sony dovrebbe aver già chiuso gli accordi con i cast anche per le due pellicole seguenti. Nel frattempo manca sempre meno all’uscita di Spider-Man: No Way Home, attesissimo film che chiuderà la trilogia.

Producer Amy Pascal tells us that #SpiderManNoWayHome “is not the last of our MCU movies.” “We are getting ready to make the next #SpiderMan movie with Tom Holland and Marvel. We’re thinking of this as 3 films, and now we’re going onto the next 3.” —> https://t.co/nKFneCkE0O pic.twitter.com/oMQ7470j5n — Fandango (@Fandango) November 29, 2021

Spider-Man: No Way Home in arrivo il 15 dicembre

Nel frattempo i fan attendo con ansia il prossimo 15 dicembre, quando Spider-Man tornerà sul grande schermo con il terzo capitolo della trilogia Homecoming. Spider-Man: No Way Home durerà due ore e 28 minuti secondo quanto svelato nel pomeriggio di oggi. Un 29 novembre ricco di novità per gli appassionati di fumetti Marvel e dei film dell’uomo ragno, uno dei supereroi più amati da sempre.

Anche Tobey McGuire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home

Il film di Jon Watts è ormai alle porte e resta vivo il dubbio legato alla possibile presenza nella pellicola di Tobey McGuire e Andrew Garfield. Secondo alcune fonti, infatti, in Spider-Man: No Way Home sarebbero presenti anche i due “vecchi” Spider-Man, attori amatissimi e volti storici che hanno indossato il costume del supereroe nei precedenti lungometraggi. Pare, inoltre, che saranno presenti ben 30 minuti a testa. I fan non vedono l’ora.