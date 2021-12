Tom Holland sarà Fred Astaire nel biopic targato Sony

Via il costume, ecco il frac. Tom Holland, attuale volto dell’Uomo Ragno e dal 16 dicembre al cinema con il nuovo film Spiderman: No Way Home, sarà il grande ballerino Fred Astaire nel nuovo biopic Sony. Lo ha annunciato lo stesso attore 25enne durante un’intervista ad Ap News per la promozione del nuovo film Marvel. Come riporta Deadline, gli accordi sarebbero ancora nelle fasi iniziali.

Tom Holland e il provino su FaceTime in vasca da bagno

«La sceneggiatura è pronta, è arrivata da una settimana ma non l’ho ancora letta», ha detto l’attore. «So che Amy Pascal ha il copione, mi ha fatto un provino su FaceTime mentre ero in vasca da bagno». Pascal, già produttrice della trilogia di Spiderman con protagonista lo stesso Holland, aveva annunciato di aver pensato a lui per la parte di Astaire già in un intervento di novembre al magazine GQ. Ancora ignoti regista, cast e potenziale data di uscita. Per Holland tuttavia non si tratterà di un esordio nella danza. L’attore ha infatti mosso i primi passi della sua carriera sui palcoscenici londinesi nei panni di Billy Elliot nel musical in scena nel West End dal 2008 al 2010.

Fra i suoi prossimi film, oltre al ritorno nei panni dell’Uomo Ragno, anche l’adattamento al cinema di Uncharted, tratto dal videogioco per PlayStation. Holland sarà il protagonista e cacciatore di tesori Nathan Drake, mentre Mark Wahlberg sarà il fidato compagno Sullivan.

Amazon prepara un biopic con Jamie Bell nei panni di Astaire

Tom Holland intanto non sarà l’unico volto di Astaire al cinema. Amazon e Automatik sono infatti impegnati nella realizzazione di Fred & Ginger, film incentrato sulla storia d’amore fra Astaire e Ginger Rogers, sua partner in tanti film, tra cui Cerco il mio amore (1934), Cappello a cilindro (1935), Follie d’inverno (1936) e I Barkleys di Broadway (1949). Nei panni di Astaire ci sarà Jamie Bell (Billy Elliot, Rocketman), mentre Margaret Qualley (C’era una volta a… Hollywood) vestirà i panni di Rodgers.

Il mito di Fred Astaire

Considerato uno dei più grandi ballerini della sua epoca, Astaire ha recitato in più di 30 film musicali e in numerose opere per Broadway e nel West End londinese con una carriera di oltre 70 anni. L’American Film Insitute lo ha inserito al quinto posto fra le più grandi star della storia del cinema. In carriera ha vinto un premio Oscar onorario nel 1950 e due Golden Globe, nel 1951 per Tre piccole parole e nel 1975 per L’inferno di cristallo. È scomparso nel 1987, all’età di 88 anni, per colpa di una polmonite.