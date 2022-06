Tom Hanks: moglie, filmografia, malattia e lite con fan dell’attore

Tom Hanks in questi giorni è impegnato nel tour promozionale del suo ultimo film, Elvis. L’attore è finito al centro delle cronache per le sue condizioni di salute e a causa della pressione mediatica ha perso letteralmente le staffe durante la sua ultima uscita pubblica. Ecco cosa è successo.

Tom Hanks litiga con i fan

In un video diventato virale sul web si vede l’attore litigare con un gruppo di fan, che lo stavano seguendo per chiedergli autografi e selfie dopo l’uscita da un noto locale di New York. Secondo molti la sua reazione scomposta sarebbe dovuta alla pressione mediatica che sta vivendo in questi giorni. Circolano infatti parecchie notizie sul suo stato di salute, corredate da foto che lo ritraggono visibilmente dimagrito. In particolare, durante l’intervento di Hanks alla presentazione del film, al pubblico non è sfuggito lo spasmo costante della sua mano destra. L’attore in alcuni momenti ha anche provato a placarlo aiutandosi con la sinistra.

Una volta fuori da un noto locale di New York, Tom Hanks è stato accerchiato da numerosi fotografi e fan. Come si vede nel video pubblicato dalla rivista People – e diventato virale sui social network – l’attore si fa largo tra le persone assiepate fuori dal locale. Qualcuno gli chiede come sta ma Hanks li schiva, cercando di raggiungere il prima possibile la sua auto insieme alla moglie Rita Wilson, che si vede accanto a lui.

Hanks appare nervoso e colpisce ripetutamente la mano destra, quella del tremore, con la sinistra. E quando alcuni fan li accerchiano per fare dei selfie e spintonano la moglie da dietro, esplode la sua rabbia. Rita Wilson barcolla e grida “ Fermatevi!” . Mentre l’attore perde letteralmente le staffe: “ State indietro vaff….! Stavi buttando giù mia moglie “. Uno dei fan riprende tutto con il cellulare. Qualcuno si scusa con l’attore, ma lui e la moglie vengono scortati alla loro auto da due guardie del corpo.

Chi è la moglie dell’attore?

Rita Wilson si è sposata con l’attore Tom Hanks nell’aprile 1988. Con il marito ha avuto due figli: Chester (1990) e Truman (1995). Inoltre è la matrigna di Colin ed Elizabeth, avuti da Hanks nel suo precedente matrimonio. Rita Wilson è nata a Los Angeles il 26 ottobre 1956. È un’attrice e produttrice cinematografica statunitense naturalizzata greca, figlia di un uomo bulgaro, che immigrò negli Stati Uniti, e madre greca, proveniente da un piccolo villaggio ai confini con l’Albania.

Ha cambiato il suo cognome da Ibrahimoff a Wilson, prendendo il nome di una via in cui ha abitato. Come attrice ha partecipato a vari film che vedevano il marito protagonista: Un ponte di guai, Il falò delle vanità, Insonnia d’amore e l’esordio alla regia del marito Music Graffiti.