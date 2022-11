Tom Felton, Draco Malfoy di Harry Potter: «Sono diventato un alcolista»

Tom Felton – attore di Harry Potter nel ruolo di Draco Malfoy – ha confessato nero su bianco il suo abuso di alcool. L’occasione è la pubblicazione del suo libro Senza la bacchetta, pubblicato in Italia da Vallardi. L’uomo, oggi 35enne, allora fu uno degli adolescenti che assunse una grandissima popolarità dal 2001 al 2010, anni in cui si sviluppò al cinema la saga del maghetto di J.K. Rowling.

Tom Felton, l’attore di Harry Potter confessa abuso alcool

A 18 anni, Felton sceglie di andare a Los Angeles per consolidare la sua carriera da attore. «Los Angeles mi fece sentire particolarmente solo e dissociato da me stesso: sentimenti che, certo, potrebbero innescare turbe mentali in chiunque. Forse è più facile mascherarle seduto al di là della corda di velluto rosso o al volante di una Lamborghini arancione acceso» si legge nel libro. «Prima di tutto, mi sono trovato di fronte al fatto che non ero così bravo a recitare» racconta, mentre si parla delle diverse porte chiuse in faccia dopo la saga.

«Fare un provino a 12 anni è una cosa – più o meno assicurarti di non guardare in basso mentre ti riprendevano o dimenticare le battute – ma da adulto è molto diverso. A Los Angeles si facevano tre audizioni al giorno, sceneggiature diverse, accenti e dialetti diversi – abilità che non avevo messo in pratica (…) Ricevetti molti no, e prima ancora che avessi detto una parola, potevo spesso vedere che stavano pensando: ‘Non prenderlo, è uno dei bambini della saga di Harry Potter’» racconta.

Cosa è successo

Tutto questo lo avrebbe portato a un abuso di alcool. Ora, però, le cose sono cambiate. «Sono fortunato per la vita che ho. Una vita in cui amore, famiglia e amici vengono prima di tutto. Non mi sfugge che la loro importanza sia proprio una delle lezioni più grandi delle storie di Harry Potter. Averlo capito è ciò che mi rende davvero un uomo molto ricco» ha concluso l’attore.

«Sono passato dal non essere particolarmente interessato all’alcol a bere regolarmente qualche pinta al giorno prima ancora che il sole tramontasse, e anche qualche bicchierino di whisky per accompagnare il tutto. Il mio alcolismo è arrivato al punto da portarmi a bere anche mentre lavoravo. Mi presentavo sul set impreparato. Non ero più il professionista che avrei voluto essere» conclude nel libro.