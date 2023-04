Tom Daley e Dustin Lance Black papà bis: il figlio è nato tramite maternità surrogata

Tom Daley e Dustin Lance Black sono diventati papà per la seconda volta. Il loro neo figlio Phoenix Rose è nato tramite maternità surrogata. «Siamo così felici», ha scritto la coppia in un post di Instagram a corredo di una foto che li ritrae insieme ai due figli, il nuovo arrivato ed il primogenito Robert Ray.

Tom Daley e Dustin Lance Black papà bis: è nato il secondo figlio

Il 28enne campione di tuffi e lo sceneggiatore di 20 anni più grande, premio Oscar per il film Milk e attivista per i diritti Lgbtqi+, fanno coppia da oltre dieci anni e nel 2018 hanno coronato il loro sogno con l’arrivo del primo figlio. Una famiglia felice che ha voluto allargarsi: «La nostra famiglia è cresciuta nell’ultima settimana, abbiamo dato il benvenuto a Phoenix nel mondo il 28/03/23 ed è semplicemente perfetto. Robbie adora essere un grande fratello». Con queste parole ed una foto di famiglia, Tom Daley ha annunciato la nascita di Phoenix Rose Black Daley e con la stessa immagine anche Dustin Lance Black ha dato il benvenuto al secondo figlio. «E adesso siamo in quattro, siamo così felici» le parole del regista su Instagram.

Pochi i dettagli resi noti sul secondo figlio

Mentre per il primo figlio la coppia aveva dato la notizia qualche settimana prima della nascita, questa volta i due hanno voluto tenerla nascosta presentando direttamente al mondo il nuovo arrivato. Non si conoscono altri dettagli su Phoenix Rose, né sul suo concepimento. Per il primo figlio, il 28enne due volte campione del mondo aveva raccontato che erano ricorsi alla maternità surrogata negli Stati Uniti e non nel Regno Unito, dove risiedono ormai da anni.

Una sola curiosità: chi segue il nuotatore su Instagram conoscerà la sua passione per i lavori a maglia ed uncinetto e il piccolo maglioncino che avvolge il neonato e che si vede in una delle foto postate è stato realizzato proprio da Daley.