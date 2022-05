Tom Cruise oggi: moglie, figlia, altezza ed età del protagonista di Top Gun

Tom Cruise è un attore e produttore americano famoso in tutto il mondo. È anche considerato un vero e proprio sex symbol degli anni Ottanta e indiscussa star degli action movie di Hollywood. Ha debuttato sul grande schermo nel 1981 in Amore senza fine di Franco Zeffirelli, per poi interpretare pellicole cult come Top Gun, Rain Man, Intervista col vampiro, Eyes Wide Shut, la serie Mission Impossible, L’ultimo samurai, e Barry Seal. Ad oggi l’attore ha 59 anni ed è alto circa 170 centimetri.

La vita privata dell’attore